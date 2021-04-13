電子股軟腳 台股二度碰到萬七跌34點收16824點 爆逾4600億元巨量

美股周一全面下挫，台股今 (13) 日早盤開高走高，一度站上萬七，達 17041.37 點，再度改寫新高，但尾盤電子股賣壓湧現，儘管造紙、運輸等傳產族群獲買盤青睞，仍無力撐盤，終場指數翻黑下跌 34.79 點，收在 16824.91 點，跌破 5 日線，上沖下洗震盪超過 230 點，成交值爆出 4630.09 億元，創歷史天量。

白宮舉行半導體峰會，但美國晶片股表現不佳，台積電 ADR 收黑，但台積電台股現貨表現有撐，終場收平盤 605 元；聯電盤中一度漲至 57 元，終場漲勢收斂，收 54.4 元，漲 1.5%；聯發科首季營收如預期站上千億元，但股價開高走低，一度收黑，終場以 961 元作收，小漲 0.1%。

觀察其他權值股表現，鴻海、大立光、中鋼等也有 1-2% 的漲幅；國巨、華碩、廣達、矽力 - KY 等電子股賣壓較重，均震盪走跌；台塑四寶中，台塑化、南亞表現較強勢，漲逾 1%，台塑及台化雙雙收黑；金融股互有漲跌，富邦金、元大金漲多拉回，國泰金仍在盤面上表現。

受紙漿供給不足、海運缺櫃、需求強勁三大因素影響，紙箱缺貨題材持續發酵，造紙股仍為盤面焦點，華紙醞釀第 2 季紙張再漲價 15-20%，激勵股價亮燈漲停，達 19.65 元，永豐餘勁揚逾 7%，正隆、寶隆同步大漲 3-4%。

航空雙雄今日爆量走高，華航 3 月貨運營收亮眼，年增幅超過 8 成，帶動股價強勢翻紅、一度逼近漲停，尾盤漲勢收斂，收 17.4 元；長榮航一度衝上漲停板，尾盤同步湧現賣壓，漲停打開，以上漲 7.7%、17.45 元作收。貨櫃航商龍頭長榮在買盤追捧下，同樣上演驚奇翻紅秀，一度逼近 60 元大關，萬海漲近 0.5%，陽明則跌 2.8%。

面板雙虎漲多拉回，群創遭到大舉調節，逼近跌停，終場收 24.4 元；友達跌逾半根停板，收 25.6 元；彩晶股價也上沖下洗，尾盤不敵賣壓，跌逾 1%，收 18.55 元。早盤強勢的 IC 設計族群，隨著高檔賣壓湧現，多檔陸續翻黑，包括原相、聚積、力旺、系微等，但瑞昱、義隆、創意等仍表現有撐。