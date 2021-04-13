操盤手看台股：高檔震盪雲密不雨 電子股誰接棒？看一現象

昨日提到部份資金開始由漲幅較大的高位股轉進漲幅較小的低位股，出現了高低位轉換的現象。如今這個「高低位轉換」的現象正在盤面擴散，不僅在電子股之間做轉移，漲勢也蔓延到傳產股上，如塑化、紡織、鋼鐵、航運、造紙等泛原物料族群，股價相繼出現表態，顯見在大盤續創歷史新高之際，本波漲幅較少，位階相對較低的傳產 (特別是原物料) 也獲得部份資金的青睞。這種資金轉移的現象發生在指數的相對高檔，代表籌碼安定性不足，後續個股之間的震盪易加劇。先前提過對於漲多股所採取移動停利模式，即是現階段較佳的應對策略。

股價漲跌是資金流動的結果，當流入的資金大過流出的資金時，股價就呈現上漲，而若大筆資金同時流入單一族群時，整個族群就容易出現全面齊漲，這就是「資金流向決定選股方向」。先前提到電動車核心技術「三電系統」─即電池、電機和電控系統等，相關供應鏈已受到市場矚目，當中占電動車整體成本比重約 30~35% 的動力電池，這一波隨著鴻海集團旗下的鋰電池模組廠─AES-KY 大漲後，給予市場想像空間，目前如電池負極材料廠─榮炭、中碳等大漲，而電池正極材料的康普、美琪瑪、長園科等都跟進走高。只是若進一步看電動車供應鏈，會發現在電池股大漲之際，其他電動車供應鏈並未跟進走高，後續要觀察這次漲勢是否屬於存量資金在電動車族群之間轉移，而非增量資金大舉流入的現象。若有增量資金流入，未來 2~3 日內其他電動車供應鏈必須表態，如此漲勢才能擴散。

先前提及這波疫情加速了全球數位轉型的腳步，導致了許多採購與消費提前發生，進而讓半導體及面板等需求大增，結果現有產能無法滿足，就形成了供不應求的漲價現象。目前隨著 3 月營收數字公布，IC 設計的股價未能反應利多再攻，顯示資金對於 IC 設計族群的利多已初步反映到一定程度，後續將等待首季獲利公布才會有新一波反應。至於面板產業，受惠遠距應用與宅經濟商機，市場供需狀況轉佳，加上玻璃基板、驅動 IC 等零組件缺料，多數面板報價 4 月持續上漲，部份資金也往面板族群移動，目前面板逐漸有取代 IC 設計扮演電子主流的意味，後續看是否面板零組件能跟進。至於行政院新版的《生技新藥條例》修正案，將 CDMO(委託研發及生產代工) 納入租稅優惠適用範圍，可望受惠的永昕、台康生等續走高；接著今年「特管法」修正辦法上路，開放異體細胞治療在國內發展，此舉有助於基因治療的市場規模擴大，相關細胞治療業者也可望受惠。

對於一個操盤手而言，當一個漲多族群進入整理後，要觀察資金接下來往何處流動。目前隨著 IC 設計開始震盪，許多新的機會正逐漸顯現；未來 2~3 日內，哪個電子族群能接棒？就看誰的漲勢能領先擴散，由零星個股擴散至整個族群！

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