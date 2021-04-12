〈美股早盤〉美股財報季本周拉開序幕 美股小幅開低

本周美股財報季將由大型銀行股率先登場，美股周一 (12 日) 小幅開低，道瓊和標普 500 指數自上周高位回落。截稿前，道瓊工業指數下跌 39 點或 0.1％，那斯達克綜合指數跌 0.35%，標普 500 指數跌 0.1％，費半跌 0.8％。

今年迄今，能源、金融等周期性類股表現輕鬆超越大盤，並勝過去年帶動股市強勁走升的科技股。但類股輪動已在 4 月失去動能，資訊科技、通訊服務和非必須消費類股本月迄今表現均優於大盤。

接下來，大型銀行高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於周三 (14 日) 發布最新財報，拉開美股財報季序幕，3 月的消費者價格指數 (CPI) 也將在周二 (13 日) 出爐。

10 年期美債殖利率周一走高，截稿前漲至 1.671％。本周美國財政部將進行規模 2710 億美元的美債標售，市場持續關注債券殖利率走勢。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周日表示，在廣泛疫苗接種和強而有力的財政、貨幣政策刺激下，美國經濟正處於拐點，預計未來幾個月經濟和就業將加快增長，但也警告一旦過快重啟經濟可能引發確診案例激增，為經濟構成重大風險。

另一方面，美國總統拜登預計周一將赴國會，試圖說服兩黨議員支持他所提出的 2 兆美元基建法案，同時就晶片缺貨問題與企業召開線上會議。

截至台北時間周一 (12 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 38.50 點或 - 0.11%，暫報 33762.10 點

那斯達克綜合指數下跌 48.80 點或 - 0.35%，暫報 13851.38 點

標普 500 指數下跌 4.26 點或 - 0.10%，暫報 4124.54 點

費半下跌 27.24 點或 - 0.83%，暫報 3267.29 點

台積電 ADR 下跌 1.27% 至每股 121.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.671%

紐約輕原油上漲 1.97% 至每桶 60.49 美元

布蘭特原油上漲 1.75% 至每桶 64.05 美元

黃金下跌 0.38% 至每盎司 1738.10 美元

美元指數下跌 0.09% 至 92.080 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤上漲 5.05％，至 60.59 美元。

Uber 公布 3 月共享乘車業務營收月增 9%，至 300 億美元，寫下去年 3 月以來單月最佳表現，帶動總預訂量創下歷史新高。該公司表示，在美國疫苗接種率提高之下，消費者的乘車需求復甦快於駕駛需求。

Nuance Communications(NUAN-US) 早盤上漲 18.17％，至 53.86 美元。

微軟 (MSFT-US) 周一宣布以每股 56 美元收購人工智慧與語音技術公司 Nuance Communications，較較上周五收盤價溢價 23%，交易價值約 160 億美元，為該公司 2016 年以 260 億美元收購 LinkedIn 後的最大一筆收購交易。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 6.39％，至 237.58 美元。

中國市場監管總局上周六以濫用市場支配地位為由，對阿里巴巴裁罰人民幣 182.3 億元。旗下螞蟻集團今再遭監管單位約談，並提出五項整改重點，包含轉型為金融控股公司等。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示，既使股市處於紀錄高點，支持性的財政和貨幣政策、改善的經濟數據改善以及更快的疫苗接種，仍有望進一步推升股市。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，重啟經濟的初步階段可望帶動受疫情重創甚劇的產業強彈，過去一年來大幅增長的家庭現金餘額可望掀起一波潛在需求。