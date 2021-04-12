別跟聯準會作對！高盛：聯準會想提高通膨 不利科技股

高盛首席股票策略師 David Kostin 在最新的每周報告中表示，聯準會當前最重要的意圖之一，是拉高通膨，這將有利於短天期股票跑贏大盤，並造成科技股走弱。

Kostin 指出，自年初以來，三個宏觀問題主導了投資者對美國股票市場的討論：利率、通貨膨脹和稅收，但利率一直是其中最重要的部分。

他表示，由於聯準會希望通膨上升，它拒絕了先發制人的緊縮政策，而是將遵循「平均通膨目標制」。高盛經濟團隊預測，通膨在 4 月份可能將達到 2.3% 的峰值。不過，在 2023 年之前，通膨預計會持續低於 2.0%。

目前有利短天期資產

Kostin 引用了市場名言「別跟聯準會作對」，來說明這對投資的影響。

存續期間 (duration) 的概念通常用於債券分析，但高盛也將股票做了類似分類，設立短期持倉指數 (GSTHSDUR) 與長期持倉指數 (GSTHLDUR)。Kostin 指出，在殖利率上升的環境下，無論是固定收益產品還是股票，短天期資產的表現都優於長天期資產。

圖表顯示，行業中性下，高盛的短天期股票投資者組合年初至今上漲了 24%，而長天期投資組合的回報率為 - 1%。

(圖表取自 Zero Hedge)

當前趨勢預計持續

展望未來，Kostin 認為，隨著聯邦基金利率繼續保持在近零水位，再加上實際利率和盈虧平衡通膨的持續上升，意味著殖利率曲線會更陡峭。

高盛預測，本季 GDP 增長將達到 10.5% 的峰值，名義利率可能再上升 15 個基點，至 1.8%。因此，短天期股應繼續跑贏大盤，這也意味著科技股的疲軟。

Kostin 表示，一些客戶認為，美債殖利率在 3 月底達到了 1.75%，已經見頂，將有利於長天期的成長型科技股。但如果不考慮聯準會的意圖，妄自猜測可能的走勢，恐怕會帶來災難。