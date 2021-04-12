彭博：因Mini LED面板生產良率問題 蘋果新款高階iPad恐供應短缺

下一代顯示器注定將成為蘋果 (AAPL-US) 新款高端 iPad Pro 的一大亮點。然而，據《彭博》引述知情人士消息，下一代顯示器正在面臨生產問題，可能會導致新設備的最初供應短缺。

蘋果計畫在 12.9 吋 iPad Pro 中，展示一款全新的 Mini LED 顯示技術，最早將於 4 月下半月宣布。但消息人士指出，海外供應商正在應對良率不佳的狀況，至少有一家 Mini LED 製造商，近期不得不暫停生產。

知情人士說，蘋果仍打算在本月宣布兩種尺寸的更新版 iPad Pro 平板電腦。其中，Mini LED 螢幕將提高對比度，並提供更明亮的圖像，這將是價格更高的 12.9 吋型號所獨有的。

知情人士說，生產停頓可能意味著更大尺寸的 iPad Pro，發貨時間將延後，並且最初發售數量有限。

目前蘋果 MiniLED 的主要供應商，包括台灣廠商富采投控 (3714-TW) 、業成 (6456-TW)、台表科 (6278-TW) 等公司。

新款 iPad Pro 機型將是 Apple 在 2021 年最早發布的硬體產品，同時蘋果預計會強化產品線的性能，因應人們在家工作和學習的日趨增多。除了新的顯示螢幕外，蘋果還計畫在最新的 Mac 中提供與自定義 M1 晶片相當的處理器、更快的 USB-C 接口，可兼容更廣泛的配件和顯示器等。

iPad 在 2020 假日銷售旺季，為蘋果創造了 84 億美元的營收，是 2014 年以來最高。

對於蘋果正準備在 4 月份推出最新 iPad Pro 的報導，蘋果發言人拒絕置評。

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