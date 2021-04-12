〈新疆再遭制裁〉西方擬制裁太陽能多晶矽 產業面臨挑戰

外媒今 (12) 日報導，中國政府強迫新疆維吾爾族人勞動，北美、歐盟為制裁中國，擬立法禁止從新疆進口太陽能多晶矽，由於新疆生產的多晶矽在全球比重高達 5 成，為全球最大，恐對太陽能供應鏈帶來挑戰。

多晶矽 (Polysilicon) 為大多數太陽能電池的重要成分，透過化學藥品以及高溫提煉，生產過程相當耗能，而中國新疆擁有很多低成本的燃煤電廠，因此近幾年成為全球主要供應多晶矽的地區，光是新疆當地生產的多晶矽，在全球市占就高達 5 成。

據了解，中國占全球太陽能多晶矽產能高達 8 成，大廠包括保利協鑫、大全新、新特、與東方希望等大廠，各家均在新疆設有不小的廠區與產能。

人權組織與美國政府表示，中國政府在新疆建立龐大的再教育營，並將維吾爾族人從新疆農村地區送至工業區強迫勞動。

隨著全球遏止與新疆交易的聲浪越來越大，北美、歐盟地區正考慮立法擴大禁止進口新疆製的產品，其中就包括太陽能多晶矽，而美國更已在 1 月禁止進口新疆生產的棉花與蕃茄。

不過，業界人士認為，太陽能供應鏈組成結構以及中國生產優勢，要排除新疆生產的太陽能產品相當困難，供應鏈若無法接受更高的成本，就須開發其他多晶矽生產來源，此舉恐推遲全球太陽能建設。

大和資本分析師也坦言，中國掌握全球太陽能產業 80% 的供應，全球太陽能產業都無法避免來自新疆的多晶矽，如果北美、歐洲確定制裁，對自家太陽能產業發展產生不利影響。