UNIQLO母公司迅銷上修財測 社長避答新疆棉問題

日本快時尚品牌 UNIQLO、GU 的母公司迅銷 (9983-JP) 週四 (8 日) 宣布上修 2020 年度 (至 2021 年 8 月) 部份合併業績，依國際會計準則 (IFRS) 為基準的營業利益預估年增 71% 至 2550 億日圓，營收預估年增 10% 至 2.1 兆日圓。

營業利益和營收皆調升 100 億日圓，主因是迅銷前兩季在日本與中國市場的銷售表現亮眼，填補了受疫情影響而造成銷售不振的歐美市場空缺。

全年度的淨利則維持原本預測，預估年增 83% 至 1650 億日圓。

迅銷財務長岡崎健於昨 (8) 日的財報說明會表示：「北美、歐洲業務在本年度不會回到疫情前的水準。」

包含台灣、香港在內的華人市場上半年度業績大幅成長。而在日本國內方面，使用 Heattech 素材的毛毯等居家產品銷售暢旺。

關於中國新疆維吾爾族的人權問題時，迅銷董事長兼公司社長的柳井正回答：「在政治方面會抱持中立的立場。恕不評論。」

柳井正也未回應迅銷產品是否使用新疆棉花，不過他表示如果棉花牽扯到人權問題，就會「即刻停止交易。」

迅銷公關部門表示，為了確保成衣加工廠、布料紗線供應商以及紡織工廠等合作夥伴都維持或提供適當的工作環境，委託第三方定期進行督導，截至目前的調查未發現任何的加工、材料、紡織工廠坐落在新疆維吾爾自治區。

迅銷同時也要求供應商們必須確認棉花的生產沒有牽涉到強制勞動。