瑞銀策略師：原物料漲價行情可望推升企業利潤

隨著近期木材、鋼鐵等原物料價格走高，華爾街策略師認為，原物料漲價行情可望帶動企業利潤上揚。

瑞信集團 (Credit Suisse Group) 首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示，按照歷史經驗，材料成本上升通常預示著企業利潤將提高。

在追蹤標普 500 指數成分股公司營業利潤率後發現，Golub 發現利潤率的漲跌多半反映出原物料價格的早期走勢，包含鋅、橡膠、廢鋼和粗麻布等大宗商品。

受疫情衝擊、供應鏈問題等多重因素影響，小麥、銅、木漿、原油和玉米等大宗商品價格紛紛自去年春季低點回彈，其中，木材價格更是較疫情時高出 75％以上，Golub 表示，木材、銅和原油價格走強對於企業利潤來說特別有利。

較高的投入成本通常伴隨著廣泛的經濟增長，使公司可透過制定較高價格來轉嫁額外費用。此外，更好的銷售表現也有助於分攤廠房設備等固定費用。

目前包含 Levi’s(LEVI-US)、啤酒製造商 Constellation Brands(STZ-US) 和包裝食品商 Conagra Brands(CAG-US) 等企業均已通知投資人，將透過調漲售價來因應原物料價格漲勢。

Conagra Brands 財務主管 David Marberger 表示，從過往經驗來看，當產業的投入成本廣泛上揚，市場通常更容易接受價格調整，如今我們正處在這種環境。

在鋼鐵、化學品工業原料、柴油以及塑料樹脂價格帶動下，美國勞工部上周五 (9 日) 公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 月增 1%，年增 4.2% 寫下逾 9 年來最大增幅。