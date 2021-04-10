彭博：滴滴出行已秘密申請赴美IPO

週五 (9 日) 《彭博社》報導，中國最大網路叫車平台「滴滴出行」週五傳出已秘密遞交赴美上市申請。

彭博先前引述消息人士報導，滴滴出行正在向銀行籌措 15 億美元的債務融資，為赴美上市前充實火力。

消息人士週五透露，滴滴出行已向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密提交首次公開募股 (IPO) 的文件，上市計劃目標是募集數十億美元。

消息人士提到，滴滴出行選定高盛和摩根士丹利作為赴美上市承銷商，估值可能高達 700 億至 1000 億美元，此次 IPO 的規模和時間可能仍會改變。

滴滴曾討論過通過特殊目的收購公司 (SPAC) 進行上市，但考慮到其估值目標，滴滴認為此舉或許不太可行。

值得一提的是，滴滴出行 2020 年就曾被曝考慮在香港上市，目前滴滴正探討稍後於香港進行二次上市的可能性。

截稿前，滴滴出行、高盛拒絕置評。摩根士丹利未立即回應置評請求。

滴滴是軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 投資組合中最大的一筆投資，滴滴赴美 IPO 將給軟銀 (9984-JP) 和創始人孫正義帶來新一場勝利，孫正義已在近期 Coupang 和 DoorDash 等 IPO 亮相中獲利頗豐。

滴滴出行原名「嘀嘀打車」，於 2012 年創立，並在 2014 年更名為「滴滴打車」。2015 年與中國大型叫車服務「快的打車」進行合併，同年改名為「滴滴出行」。

2016 年 8 月，滴滴收購優步中國，成為中國最大網路叫車企業，市佔率超過 90%。

目前滴滴在騰訊支持下，滴滴於中國以外的超過 14 個國家開展業務，成為 Uber 歐洲的主要競爭對手。

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