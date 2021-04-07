〈新股IPO〉全球最大線上旅遊平台—攜程 取得香港上市許可

週三 (7 日) 港交所官網顯示，連續三年成為全球最大的線上旅遊平台攜程集團通過上市審查將在港股二度掛牌。而攜程即將成為繼 2020 年 9 月，華住集團 (1179-HK) 後另一家在港交所上市的「中概股」旅遊企業。

攜程為一站式旅遊平台，該平台可提供一整套完整的旅遊服務。商品交易總額計算，攜程在過去 10 年內雄踞中國最大線上旅遊平台霸主，且自 2018 年～2020 年躍升成為全球最大的線上旅遊平台。

從攜程的收入結構來看，住宿預訂、交通票務成為拉動攜程營收的兩大引擎，並延伸出高星級酒店和機票預訂服務，造就攜程的競爭優勢。

(圖片: AFP)

截至 2020 年 12 月 31 日，攜程與全球 120 萬個住宿夥伴合作，提供涵蓋酒店、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所等全類型住宿產品；與 480 餘家航空公司合作，為遊客提供涵蓋 200 多個國家及地區逾 2600 個機場的機票產品。

2018 年～2020 年，攜程的營收分別約為人民幣 311 億元、357.16 億元及 183.27 億元。去年的營收大幅衰退 49%，主要是受新冠疫情影響，全球旅遊市場遭遇重創。

純益方面，去年淨損人民幣 32.47 億元，而 2019 年則是純益人民幣 70.11 億元，2018 年純益達人民幣 11.12 億元。

攜程表示，這次回到香港二度上市募集的資金主要將用於 3 個方面，第一：用於拓展攜程的一站式旅遊服務及改善用戶體驗；第二：用於對技術進行投資以鞏固攜程在產品及服務領域的領先地位，並提高經營效率；第三：用於一般公司營運用途。

根據港交所數據，自 2019 年 11 月以來，已有 13 家美國中概股透過在香港二度上市。如今攜程啟動二度上市，是港交所今年迎接的第四家的中概股回歸。

