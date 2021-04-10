空中巴士3月交付量激增 股價一度漲逾2%

美、中兩國航空旅遊業復甦，推動空中巴士（Airbus）3 月飛機交付量激增，空中巴士周五（9 日）股價上漲逾 2%。

據空中巴士的報告，3 月交付量激增至 72 架，整體而言一季交付量從去年同期疫情爆發期間的 122 架，略增為 125 架。

交貨量增加有助減輕空中巴士已生產但未交付飛機庫存問題，截至 2 月中旬的庫存約 100 架，分析師估算積壓的訂單金額相當於 10 億美元。

空中巴士在巴黎交易股價盤中一度上漲 2.8%，收盤漲 0.3% 至每股 101.10 歐元，今年累計上漲 12.5%。

空中巴士第一季總訂單量增加 39 架，其中包括 20 架 A220 的新訂單。不過經取消訂單因素調整後的淨訂單為負 61 架，主要是因上月挪威航空（Norwegian Air)）為節省成本而取消 88 筆訂單。

雖然空中巴士的飛機交付量上連續兩年擊敗美國對手波音公司，但在近期波音 (BA-US) 逐漸復甦之際，空中巴士恐難保桂冠。

波音在 3 月找到新的買家，私募股權公司 777 Partners 訂購 24 架 MAX 客機，同月底波音又收到西南航空下單 100 架 737 MAX 客機。自今年以來波音股價已上漲 19%。

有分析師表示，3 月交付量意外躍升，讓空中巴士交貨量有望追平去年（新冠疫情爆發當年）的 566 架。空中巴士表示，公司希望達到的交付量目標是逾 600 架飛機。

空中巴士計畫在第三季將單走道飛機產量從 40 架增至 43 架，第四季則要增加至 45 架。

空中巴士財務長 Dominik Asam 上周向德國媒體 Börsen-Zeitung 表示，按照目前的情況預測，空中巴士處「有利地位」，同時他也說預計將會出現第三波病毒。

傑富瑞金融集團分析師 Sandy Morris 給予空中巴士持有評級，他表示，目前交付僅占整體情況的一半，投資人還要將空中巴士每月 40 架暢銷款 A320 飛機的產量列入考量。

他認為 2019 年末至 2020 年初，飛機生產的速度為每月 56 至 57 架，單位成本更低，交付時更有利可圖，但如果以每月 40 架的產能來看，單位成本更高，因此利潤會更低。在考量成本與 A320 產量在今年可能會發生變化，要預測一季的數字極具挑戰性。