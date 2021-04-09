美國3月PPI年增4.2% 寫逾9年最高

美國勞工部統計局周五 (9 日) 公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅寫下 9 年多以來最大，除了反映低基期效應外，還凸顯出隨著經濟活動重啟，景氣正處於復甦趨勢。

勞工部數據顯示，美國 3 月 PPI 月增 1%、年增 4.2% 寫下 2011 年 9 月以來最大增幅，且雙雙優於預期和前值。由於通膨指標在疫情爆發之際有所下滑，3 月的年率大增一部份為反映低基期效應。

上圖：PPI 月增率；下圖：PPI 年增率 (圖：美國勞工部)

排除能源、食品等波動性較大的因素後，核心 PPI 月增率報 0.6%，高於前值得 0.2%，年增率報 3.1%，高於前值的 2.2%，並寫 2018 年 9 月以來最大增幅。

3 月 PPI 各項目幾乎全面上揚，商品價格飆升 1.7％，佔 PPI 增幅比重幾乎高達六成，並創下 2009 年 12 月以來最高。另外，受惠於零售商和批發商的利潤率增長，服務價格連三次上揚，至 0.7％。

多數經濟學家和 Fed 官員認為，考慮到就業市場仍疲軟，通膨上揚現象僅為暫時。

High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 表示，隨著經濟、尤其是服務業活動陸續重啟，加上供應鏈壓力的存在，價格指標將繼續維持強勁。但考慮到勞動力市場仍處弱勢，通膨率不太可能加速成長。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 昨出席 IMF 春季論壇時稱，儘管需求和供應鏈問題將隨著經濟重啟而激增，他也認為通膨回升只是暫時的。同時強調央行會密切關注通膨預期，一旦超出可接受水平，將立即採取行動。