拜登基建案電動車業雨露均霑 分析師點名特斯拉為最大贏家

美國總統拜登啟動 2.25 兆基建計畫中，其中除包含推廣電動車、設立 50 萬座充電站外，也祭出購買電動車補貼方案，分析師認為，最大的贏家就是電動車製造商特斯拉 (TSLA-US)。

拜登政府給每輛車 7,500 美元的稅收抵免，但每家製造商在美國銷售的電動車數量上限為 20 萬輛。如果超過此上限便不得抵扣，例如日產汽車（Nissan）的 Leaf 電動車銷量未達上限，便得以扣抵，其他車商也亦是如此，而且扣除額依然適用，除了兩家車廠：特斯拉與通用汽車 (GM-US)。

通用汽車表示，支持政府的稅收抵免舉措，也希望取消銷量限制。通用汽車總裁盧斯（Mark Reuss）在 LinkedIn 上發文，稱讚拜登政府的舉措是「聰明而有效的公共政策」但同時也提到，希望能修改稅收抵免政策，讓通用汽車不受銷量限制影響，使購車客戶皆能符合抵免標準。

分析師紛紛看好特斯拉

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 先前預估，拜登政府會將銷量限制取消，並維持 7,500 美元的稅收抵免額度，不過現在認為，拜登政府不僅將取消銷量限制，甚至將稅收抵免額提高至 1 萬美元。他表示這將會是車業營收的一大推力。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，拜登政府的新舉措不僅對電動車商特斯拉與傳統車商通用汽車有利，連電動車新創公司，如 Lucid Motors 也雨露均霑。不過最大的贏家仍然是特斯拉。

Ives 與 Jonas 皆看好特斯拉，並將其股票評為買入，各自設訂的目標價分別為 1,000 美元與 880 美元。

特斯拉將會因銷售上限取消而獨占電動車市場鰲頭。

電動車需求熱絡帶動股價表現

稅收抵免基本上消除了傳統汽油車與電動車前期的價差，此外電動車的保養成本也較低。在目前汽油與電力價格對照下，電動車會比汽車來得便宜。從引擎保養上來看，電動車內部引擎構造不如汽車複雜，因此費用也較為低廉。

不過這並不代表電動車滿是優點。電動車的續航能力與一般汽車仍有差異，充電時間也比傳統汽車來的長。但兩者間價格差距縮小，仍對消費者有吸引力，這意味著電動車需求將會提升，同時也將反映在電動車的股價上。

對特斯拉來說，需求不是問題，該公司在第一季的電動車交付量高過預期，然而自今年以來，股價卻下跌 4%。

追根究柢特斯拉股票下跌最大原因是：更高的殖利率與投資人轉向價值型股票。通用汽車便是投資人轉向價值型股票投資的受惠車商。通用自今年以來上漲約 47%。