〈紐約匯市〉美元隨公債殖利率下滑 風險和避險貨幣雙雙走高  

隨著美股創新高、美國公債殖利率下滑，美元周一 (5 日) 對一籃子貨幣貶至一周低點，投資人正在評估美國強勁的經濟是否會促使聯準會 (Fed) 改變寬鬆立場。商品貨幣走高，避險的日圓、瑞士法郎也攀升。

美元今年隨著美國經濟和通膨成長升溫帶動的殖利率升勢而反彈，但美國勞工部上周公布 3 月非農就業報告遠勝市場預期後，美元周一卻走低。3 月非農就業人口新增 91.6 萬人，為七個月來最強，今年經濟成長可能寫下近 40 年來最快紀錄。

瑞銀駐紐約匯市策略師 Vassili Serebriakov 說，非農就業報告公布後，殖利率未能測試新高，顯示意味著市場可能已經消化美元升值、對美國經濟的樂觀情緒的大部分前景，「不過人們在解讀這些走勢時必須要謹慎一點，因為全球大部分地區仍在休假。」

此外，3 月呈現美國服務業景氣的 ISM 非製造業指數攀升到歷史高點，因新訂單強勁成長。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌 0.4% 至 92.59，上周一度觸及 93.44，為去年 11 月 5 日來最高。

歐元兌美元升值 0.5% 至 1.1811 美元。英鎊對美元升值 0.57% 至 1.39003 美元。

反映市場風險胃納的澳幣走高，澳幣兌美元勁揚 0.78% 至 0.7653 美元。

避險的日圓和瑞郎也上揚，因美國各年期公債殖利率走穩或下滑。

美國 5 年期公債殖利率從一年低點下滑，該數值上周五曾躍升 8 個基點、一度突破 0.99%。

一些分析師認為，5 年期殖利率回升到疫情前水準，過度樂觀看待美國經濟強勁到足以促使 Fed 提前到最快 2022 年 12 月就升息的可能性。

美元過去幾個月大致隨著美股上漲，投資人目前正在觀察股匯同步的現象是否會持續下去，以判斷美元對風險胃納擴大的反應是否出現變化。

富國銀行駐紐約宏觀策略師 Erik Nelson 表示：「對市場而言，目前最棘手的是弄清楚美元對美國經濟利多消息的敏感性。假如我們正進入一個美元不再是避險貨幣、更偏向風險貨幣的階段，將是重大改變。」

投資人也正在關注美國總統拜登基礎建設計畫前景，拜登計劃透過提高企業稅支應這筆龐大支出。美國能源部長 Jennifer Granholm 周日表示，如果兩黨不能達成協議，拜登將願意在沒有共和黨議員的支持下，推動刺激計畫。

美國財長葉倫周一表示正和 G20 合作，就全球最低企業稅率達成共識。

比特幣紐約尾盤上漲 1.16%，報 58,888 美元。根據數據和市場追蹤機構 CoinGecko 和 Blockfolio 的數據，加密貨幣的總市值在周一達到 2 兆美元的歷史高峰，顯示加密貨幣過去幾個月來的漲勢正在吸引機構和散戶投資者投入。

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