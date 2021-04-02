IPO市場Q2出師不利 冷卻跡象浮現 

全球火熱的 IPO 市場在第 2 季一開始遇到挫折，美國房產龍頭 Compass 成為最新一家縮減發行規模的公司，延後 IPO 的廉價航空 Frontier 掛牌首日下挫，和刷新歷史紀錄的標普 500 指數形成鮮明對比。

Frontier Group(ULCC-US)期望能搭上美國旅遊復甦趨勢，成為今年來第二家上市的廉價航空。但該公司周四 (1 日) 上市，開盤價就跌破 19 美元發行價，終場以每股 18.85 美元作收。彭博彙整的資料顯示，在募資額 5 億美元以上的新上市公司中，Frontier 是連續第五家開盤價低於或持平於發行價的公司。

上海怪獸充電控制的行動充電公司 Smart Share Global(EM-US)，周四掛牌第一天也跌破發行價。

美國房產龍頭 Compass 掛牌首日表現相對出色、勁揚近 12%，但該公司稍早把 IPO 規模砍半並調降定價區間，最後以每股 18 美元低標發行 2500 萬股，募得 4.5 億美元。軟體商 Karooooo(KARO-US) 也在周四開始交易之前，縮減 IPO 規模。

除了跌破發行價、縮減規模，也有公司選擇延後上市，例如雲端通訊公司 Intermedia Cloud Communications 以市場環境不利為由，把原定周四上市的計畫延遲。

IPO 市場歷經前兩季創紀錄的榮景後，似乎逐漸冷卻。今年最受矚目 IPO 之一、外送平台戶戶送 (Deliveroo) 周三在倫敦證交所 (LSE) 交易首日重挫 26%，就是最有力的新證據。

此外，3 月 25 日當天同時有六家公司掛牌交易，卻有五家跌破發行價。

獨立 IPO 分析師 Tom Taulli 說：「投資人比之前更理性，但可能有點遲了。好的交易還是能完成，就像 Coursera，但不好的交易卻還是能以較低的價值完成。」

周四原本還有其他新上市公司亮相，但最後都擱置。Kaltura、Utime 因為沒有按照時間宣布定價，從那斯達克交易所的上市日程中被剔除，醫療設備製造商 Inspira Techonologies 也沒有公開 IPO 定價。

根據 Dealogic，包括 Intermedia 和 Kaltura 在內，今年來已有十家公司取消 IPO，這些交易原本可以帶來 29 億美元的收益。