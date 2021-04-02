分析師看好美國經濟成長 美股Q2看漲

隨著疫情漸退，受創最嚴重的產業慢慢從谷底爬起，標普 500 指數周四（1 日）創下歷史新高，在新季度開始時首次突破 4,000 點大關，分析師紛紛看好美國第二季的經濟成長。

隨著疫苗普及、日常生活逐漸恢復常態，零售與服務業需求再次回暖，經濟將再次熱絡起來。投資人過去幾個月來，一直對經濟復甦抱有期待，因此推高美股走勢。

CFRA 首席投資策略分析師 Sam Stovall 表示，第二季通常對股市有利，自 1990 年以來，標普 500 指數在第二季平均上升 2.8%。

在第一季末前，股票有近 3 分之 2 的時間呈現上漲走勢，標普 500 指數第一季也收漲 5.8%。

經濟強勁擴張

經濟學家預估，截至周三第一季的國內生產毛額（GDP）中位數將成長 5.4%。市場對第二季的預期更高，預估值持續上修，據 CNBC/Moody’s Analytics Rapid Update 預測，第二季 GDP 成長中位數是 9.3%。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）日前公布的 3 月消費者信心指數耀升 19.3 點至 109.7，為美國有史以來最大增幅，也是新冠疫情前的高點。

美國銀行的全球經濟研究主管 Ethan Harris 表示，消費者被壓抑的需求很快就會釋放出來，除非下個月新冠疫情再度出現變化，否則經濟成長不會大幅放緩。

會計師事務所 Grant Thornton 的經濟學家 Diane Swonk 表示，第二季將是今年最佳的季度，經濟成長率有機會接近 10%。

Ｑ４成長動能收斂

飯店業數據分析公司 STR 指出，3 月 14 日至 3 月 20 日這一周，飯店單周的入住率為 58.9%，創下自去年 3 月初以來最高紀錄。

Harris 說，目前的問題是之後的消費能力，能有多少力量推動經濟持續成長。他預計第二季的經濟將成長 10%，第三季成長 9%。不過到第四季時，成長幅度將會收斂至 5%，直到 2022 年會降至 4%。

他也說，等到消費者支出開始消退，企業應有助於維持經濟成長態勢。隨時間推移，投資將越來越重要，而經濟繁榮後，企業信心也不斷增加。

股票投資策略分析師預計，未來股市仍有走高跡象，但漲幅會趨緩。