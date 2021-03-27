〈新股IPO〉知乎紐交所掛牌 交易首日重挫近11%

中國線上問答平台知乎 (ZH-US) 周五 (26 日) 掛牌首日出師不利，一開盤就跌破發行價，收盤重挫 10.53%。

知乎以發行價目標區間的低標每股 9.5 美元，發行 5,500 萬股美國存託憑證 (ADS)，募得 5.225 億美元。掛牌首日跌破發行價，重挫 10.53% 至每股 8.5 美元。

知乎股價大跌，正逢美國證券交易委員會（SEC）日前宣布新的監管措施，強制會計師事務所同意 SEC 審查海外公司的財務帳目，若拒絕配合，赴美上市的中國企業恐遭摘牌。

儘管美中關係在過去的一年裡不斷惡化，中國大陸的企業仍繼續湧入，急切地在紐約證券交易所發行股票。

知乎的 IPO 規模在今年赴美上市的中企中排名第三，僅次於電子菸製造商霧芯科技（RLX-US）與軟體公司塗鴉（TUYA-US），兩家公司分別募集到 16 億美元與 9.15 億美元。

知乎的招股說明書顯示，無論以每月平均活躍用戶，或者以營收計算，知乎都是中國最大網上問答平台，去年第四季每月平均活躍用戶為 7,570 萬人，比前年同期成長 33%。

知乎去年營收為人民幣 14 億元，淨損為人民幣 5.176 億元（約 7,910 萬美元）。該公司計畫將此次募得資金用於服務與產品開發等用途。

此外，知乎本次 IPO 還進行私募配售，包括阿里巴巴、騰訊、京東等公司總計認購價值 2.5 億美元的股份。

知乎本次上市由瑞士信貸、高盛、摩根大通擔任承銷商。