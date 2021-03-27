〈新股IPO〉美股6檔IPO新兵報到 生技股表現最搶眼

鉅亨網編譯段智恆 2021年3月27號14點10分

美股周五 (26 日) 六家 IPO 新兵中，有三家生物科技公司的漲幅令人驚艷，尤以 Design Therapeutics 漲勢最凶猛，股價飆升近 108%。

不過六家新兵在周四交易首日表現卻不近人意，其中有五家的開盤報價甚至跌破發行價，只有瑞典的蛋白質分析平台公司 Olink Holdings(OLK-US) 大漲 80%。

Design Therapeutics 暴漲 153%

Design Therapeutics(DSGN-US) 在周五的表現最優秀，以 28 美元價格開盤，一度暴漲近 153%，終場漲幅縮小至 108%，收 41.49 美元。

該公司以每股 20 美元發行 1,200 萬股，募得 2.4 億美元，目前正在開發小分子療法治療嚴重的退化性疾病。根據招股說明說書，截至去年 12 月 31 日的會計年度營收為 22.6 萬美元，虧損 830 萬美元。

Ikena Oncology 漲 100%

Ikena Oncology(IKNA-US) 周五收盤股價大漲 100%，收 32 美元。該公司以每股 16 美元價格發行 713.25 萬股，落在 15 美元至 17 美元發行價區間的中點。

該公司是替癌症病患提供基因療法的公司，不過目前還沒有任何收入。根據招股書，Ikena 的虧損從 2019 年的 1,680 萬美元擴大到 2020 年的 4,430 萬美元。

Edgewise Therapeutics 勁揚 87.5%

Edgewise Therapeutics(EWTX-US) 是周五 IPO 新兵中唯一擴大發行規模的公司，開盤價為 27 美元，收盤大漲 87.50%，以 30 美元作收，較發行價漲近一倍。

該公司是研發嚴重罕見肌肉疾病治療的公司，以每股 16 美元價格發行 1,100 萬股，原本預定以 14 美元至 16 美元區間發行 1,000 萬股。不過該公司目前仍未有任何收入，根據招股說明書，其虧損從 2019 年的 970 萬美元擴大到 2020 年的 1,710 萬美元。

ThredUp 上漲 42.86%

電子商務公司 ThredUp(TDUP-US) 周五股價上漲 42.86%，收 20 美元。該公司以每股 14 美元發行 1,200 萬股，募得 1.68 億美元，發行價格為 12 美元至 14 美元區間的上限。

Alignment Healthcare 下跌 3.8%

美國老年人保險公司 Alignment Healthcare(ALHC-US) 股價跌破發行價。開盤報價 19.05 美元，高於發行價 18 美元，不過終場下跌 3.8%，收 17.31 美元。

該公司發行 2,720 萬股，募得 4.896 億美元。

據招股說明書，該公司目前尚未獲利，2020 年營收為 9.592 億美元，虧損 2,290 萬美元。該公司獲得私募股權泛大西洋投資集團（General Atlantic）、華平投資集團（Warburg Pincus）與富達（Fidelity Investment）支持，三家公司分別持有 40.5%、13.2%、5% 的股權。