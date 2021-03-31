台泥綠能全台首座AFC儲能系統啟用 4月併聯運轉

台泥 (1101-TW) 旗下台泥綠能今 (31) 日宣布，全台首座 AFC 智慧儲能系統暨台泥綠能彰濱基地正式啟用，該案場設置容量為 5MW，是台灣第一個大型儲能專案，已在 3 月中旬提前通過台電能力測試，預計 4 月併聯運轉。

AFC 為「儲能自動頻率控制調頻備轉輔助服務」，由於太陽能與風電營運不穩定，AFC 系統可協助電力調度，配合尖峰用電、太陽光電減少等不同變化，即時升降載，維持系統頻率穩定，避免因系統失衡導致停電。

事實上，台泥綠能 2019 年就已在彰濱打造「台灣首創結合太陽光電及陸域風電的複合式再生能源電廠」，採用最先進的太陽光電產品，創造最大發電量，同時也將風機遮蔭影響降至最低。

台泥董事長張安平表示，今年是台泥 75 周年，也是台泥轉型的第一步，首先感謝彰化縣政府，讓台泥綠能在彰濱的案場能快速建立，此地區是全世界最先進的再生能源電廠，且設備全數使用國產，同時也感謝台電，由於工業沒有電是不可能發展起來的，正因為台電努力，讓工業有足夠的能源得以幫助國家發展經濟。

張安平認為，綠能是未來經濟持續發展唯一選擇，若二氧化碳繼續增加，氣候變遷會造成人類大災難，因此包括減碳、綠能、儲能都很重要，台泥與台電攜手將持續拓展台灣能源。

董事長楊偉甫指出，台泥綠能公司 AFC 儲能系統是國產設施跨出非常重要的一大步，目前各界關心如何克服再生能源的間歇性問題，台電兼顧穩定供電、配合政府政策、發展再生能源，台泥則是積極配合政府的企業。

台泥綠能今日也宣布啟用彰濱台泥綠能維運中心，透過戰情室即時掌握全台各縣市再生能源案場現況，其中，綠能願景館可俯瞰佔地 19.9 公頃的「風光並存再生能源電廠」，增進民眾對太陽能、風電、以及儲能的認知。

台泥近年積極發展能源事業，近期於彰化完成國內陸域風機共 14.4MW 併網運轉，並投入國內首座 43.4MW 大型漁電共生專案建置，現階段台泥綠能的再生能源建設，已發電裝置量為 35.7MW，目前規劃及運轉中裝置總量為 113MW，年度發電量可達到 1 億 9 仟萬度電，相當於減碳量約 9 萬 7 千公噸。目標 2025 年管理達 500MW 以上的再生能源電廠。