台泥獲CDP供應鏈領導者「A」榮譽

碳揭露專案 CDP 所發布的最新評鑑成績，台泥 (1101-TW) 在供應鏈議合 (SER)，獲得代表產業領導等級「A」榮譽 (Supplier Engagement Leader)，是台灣大型傳產唯一獲 A 級領導等級之企業。

同時，台泥亦首次入選標普 S&P Global 永續年鑑 (The Sustainability Yearbook)，成為 2021 年度永續會員 Yearbook Member，這份報告是依據 DJSI 的評鑑資料，亦是建材業中唯一入榜的台灣企業。

台泥董事長張安平表示，人類目前面臨的氣候變遷沒有國界之分，台泥會積極落實減碳措施，二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。目前台泥的碳排放只有國家標準的三分之一，重工業可以做到幾乎沒有排放，廠房旁的樹葉乾淨透亮、工業港裡有龍蝦有珊瑚，過程中付出了很多努力，台泥將盡最大的努力，與供應商夥伴履行對地球的責任和義務。

根據碳揭露專案 CDP(SER) 評鑑結果，台泥在 2020 年的表現優於亞洲與產業平均表現，在「供應鏈參與度 (Supplier Engagement)」及「溫室氣體範疇三排放 (Scope 3 Emissions)」等兩項重點評分項目獲得最高分，與全世界指標同業 CEMEX、LafargeHolcim 並列最高等級 A 等。

台泥持續積極減碳行動，為東亞第一家完成設定科學目標減碳 (SBT) 的水泥企業，同時啟動七大減碳作為，以使用生質燃料、使用替代原料、推動餘熱發電增效、持續進行工藝改善、發展再生能源與儲能 (包含地熱)、研發碳捕獲技術及執行碳匯造林，落實減碳目標與計畫。

此外，台泥也導入 AI 智能製造與管理，透過機器學習及產品生命週期系統，透過各種模組計算，客製化提供各廠最適化製程比例，精準執行及管理科學減碳各階段目標與進度追蹤。

台泥近幾年在永續的發展與實踐，除了去年與全世界 40 家水泥同業，共同承諾 2050 年混凝土碳中和目標，同時入選 2021 標普 S&P Global 年度永續會員，而 2021 永續年鑑總共有 7032 家、遍布 61 種產業之全球企業參與評比，台泥表現名列建材業前 15%，評比分數與產業頂尖企業之差距亦保持在 30% 以內。