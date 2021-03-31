通膨蠢動、債券殖利率跳升 4種抗波動投資策略

股債市漲多偏貴、綠能題材狂飆，

導致泡沫化聲浪不斷，

近期通膨蠢動、債券殖利率跳升，

更造成市場大漲大跌，波動一再加劇。

若投資人正確看待泡沫，就能無所畏懼，

無論市場如何變化，只要選擇適合的抗波動策略，

都能降風險、享收益。

撰文: 張國蓮 攝影: 張家禎

泡沫疑慮再現

擁有 4 個認知

可無懼泡沫、賺多賠少

對小孩來說，泡沫很美，每個泡沫裡都包裹著一個開心的童話故事。但對多數投資人來說，面對泡沫總是心驚膽跳，因為科技泡沫、房地產泡沫的經驗太慘痛了。因此，當金融市場、個別資產持續狂飆，或漲了一個波段後出現劇烈震盪時，一定會有專家大談泡沫越來越大、就快破滅，提醒投資人避免損失慘重等。

這樣的場景尤其在近 10 年寬鬆貨幣政策營造的低利環境下，時常上演，資金泡沫、股市泡沫、債市泡沫已經讓投資人聽到耳朵快長繭，近期則又多出一個「綠色泡沫」。去（2020）年第 4 季美國大選由訴求綠能新政的拜登當選，引爆一波乾淨能源飆漲，部分個股漲幅以倍數計，於是專家開始提醒泡沫化，沒想到今年以來陸續出現較大幅度修正，尤其是 2 月至 3 月初這段時間，特斯拉股價一路下跌，短時間內更閃崩 36%，讓市場相當緊張。

泡沫＝資金瘋買＋股價超漲

投資人未必了解標的

泡沫破滅等於股價大跌，難怪投資人憂心。那麼又該如何辨別泡沫是不是已產生、又何時會破滅呢？「一個泡沫破了以後，才知道原來這是一個泡沫。」野村投信投資長周文森以此說明泡沫都是事後才能確認的特性。

雖然是事後才知道，但依然有跡象可猜測。在周文森眼中，當金融商品吸引一些「不正常」資金（例如投機資金）追逐，導致價格飆漲，就可視為泡沫，這些不正常資金只是因為價格飆漲而買進，對於買進的標的是什麼並不清楚。

富達投信投資長張翠玲則直稱，一堆錢瘋狂地跑去追逐一個價格遠高於價值的商品，就是泡沫。

了解 4 個泡沫的基本認知

反而有機會賺到泡沫行情

那麼現在到底有沒有泡沫？是大泡沫還是小泡沫？綜合周文森與張翠玲的看法，提供投資人 4 個關於泡沫的基本認知。

市場上一直有大大小小的泡沫存在，這是常態，投資人平常心看待即可。

現階段金融市場尚未出現大泡沫，但小泡沫不少，不過只要這些小泡沫不會越滾越大，終至產生系統性風險，就無須太過於擔心。

泡沫代表獲利機會，積極投資人如喬治．索羅斯（George Soros）曾經表示，當看到泡沫形成時會積極進場，大賺一筆。喬治．索羅斯是專業投資者，會判斷趨勢，承擔大風險。但綜觀多數投資人經驗，能賺到泡沫破滅前大行情，又能全身而退者並不多，想效法索羅斯的投資人要想清楚。

有全球主要國家的政策支持、且呈現長期往上大趨勢的泡沫，較不值得擔憂。當泡沫破滅，市場修正時，若投資人積極買進價格便宜又好的標的，事後證明報酬率都非常好。畢竟在超長期向上的過程中，股價難免出現一個波段的飆漲而變成泡沫，再因短期因素干擾而破滅。

有了這 4 個對泡沫行情的基本認知，投資人再問自己 3 個問題，就能在泡沫行情中追逐獲利，並且有效降低風險。這 3 個問題分別是：有退出策略？能控制情緒？如何處理大筆收益（損失）？

若投資人評估後，確認個人資金非常充足，就算套一段長時間也無所謂，不會影響生活與心情，那麼泡沫對投資人是有好處的，一方面可以賺泡沫行情，並適時停利，而當泡沫修正時，更能趁機撿便宜。反之，若資金不足，投資人就要掂掂自己的斤兩，不要太過積極追逐泡沫行情。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 4 月號第 163 期