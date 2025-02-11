六福村衝刺2月來客量 入園5折價優惠來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 11:30

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在農曆春節檔期及寒假旅遊旺季加持，六福 (2705-TW)1 月合併營收衝上 1.9 億元，年增 28.81%，創近 7 年來新高，由於六福村近期「金色嘉年華」成今年走春打卡熱點，六福今日宣布加碼優惠，犒賞服務業者，本人憑識別證 + 薪資證明 (或名片) 於現場購票入園，每人只要 588 元，現省 800 多元，預計 2 月將再迎來一波入園人潮。

六福村金色嘉年華結合園區內阿拉伯皇宮建築，打造全台最大炫金泡泡球池，成為遊客今年走春必拍的打卡熱點，而農曆春節一連五天，六福村晚間還加碼 300 秒頂級高空煙火秀，成功帶動來客量。

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關西六福莊 1 月住房率也表現不俗，農曆年假和周末住房率住房率高達 90%。

隨著寒假進入尾聲，為犒賞服務業辛苦的從業人員，六福村今日宣布，即日起到 2 月 16 日祭出期間限定的「職業優惠」活動，只要是從事餐飲連鎖業、交通業、百貨、超市和便利商店等職業的民眾，本人憑識別證和薪資證明 (或名片) 於現場購票入園，每人只要 588 元 (原價 1400 元)，現省荷包 800 多元，等於買一送一的優惠。

而展望後市，六福仍看好，2 月學生寒假旅遊潮和企業春酒，將帶來旅遊、住宿、聚餐及宴會商機，營收有望持續暢旺。