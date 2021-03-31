經過這一輪全球股市調整，台股相對強勢，不僅抗跌，反彈就馬上站穩所有均線之上，主要拜企業強勁獲利所賜，外資預估今年台股企業獲利還有兩成左右成長，加上近期各公司宣布股利政策，殖利率都相當不錯，預期後續在半導體、面板、代工五哥、塑化、航運、造紙產業也優良獲利下，類股將輪動。

【文／方亞申】

美中貿易及外交大戰，正在延續中，但對內則積極提振經濟，聯準會主席鮑威爾及葉倫對經濟展望都樂觀，且言明為救經濟，可容忍通膨率上升至二％以上一段時間，加上兩位主要官員都對於銀行業配息或庫藏股都放行，做多意願濃厚。且拜登政府未來又將祭出三兆美元救市動作，比二○○八年金融海嘯時中國四兆人民幣救市還多上四倍以上，目的很清楚，就是美國要扮演救全球經濟火車頭；加上支援英特爾花兩百億美元設新廠，將台積電拉去美國設廠，連友達也說要去美國設廠，製造業重返美國方向不變，尤其最近美中交惡情況白熱化，甚至傳除美國將開放新冠疫苗專利，讓全球都打疫苗，重新扮演世界領袖。

美國積極重拾國際領袖地位

不過，企業增稅還是會進行，但是釋放利多動作將不變，那麼股市大回檔機率就降低，當然在十年期公債殖利率站穩一．五％後，接下來向二％邁進在預期中，市場也會因此而震盪。大致上，美股依舊是全球火車頭，道瓊及標普十日線不破就屬於強勢；那斯達克至少要站穩季線一三三五○點，費半較強，季線三千點既然站上，就不宜再跌破。

歐洲瑞士、荷蘭以及澳洲，加上泰國及新加坡指數都創今年新高，德、法也隨時有機會創新高，這些都是去年基期較低的國家，資金轉戰很合理；亞洲日本較強，韓國及香港股市向季線反彈；中國還是最弱勢，上證指數、深圳股市及滬深三○○指數都在半年線上下震盪，中國戰狼式外交的確有點影響經濟。國際金融市場大致上還好。油價也在六○美元之上。

外資二十六日終於回補台股二二六．六五億元，創三月以來單日最大買超金額，全月累計賣超也降至一四五六億元，第一季累計賣超三三八五億元，已超過去年賣超五千四百億元一半，還是很多，期貨空單也在兩萬口以上，但台股卻在壽險及融資大力買進支撐下，指數重返今年高點一六四○○點以上，今年以來累計上漲超過十一％，表現名列全球前茅，主要還是台股企業獲利極好，就已公布的去年財報而言，賺超過一個股本約一二○家、超過九元約一四○家、超過六元以上有二百家左右。而已公布股利政策，殖利率超過五％超過三百家以上，重點是第一季營業天數較少，但獲利將不輸前季，像是面板及航運，都先賺起來等，上半年超高獲利跑不掉，基本面真的很好。

國泰金控與台大產學合作團隊近期宣布，對今年台灣經濟成長率預測，由先前的三．二％調高到四．二％，提高一個百分點之多，同時最樂觀的情況是預估今年經濟成長率可達五％，最差也有二．五％。

聯發科具承先起後地位

另一方面，最近外資賣不停，但金管會二十五日公布，到二月底壽險業持有台股市值高達一．九六兆台幣，創史上新高部位，占壽險資金比重六．八五％，亦是三十個月來新高比率。據統計，以到二月底壽險業國內外現金部位仍近一．五九兆元，未來要伺機加碼股債，以過去高點水位七至八％來看，尚可加碼台股資金規模約有三千億元之多。金管會適時公布此數據，算是給股市一大信心。

農曆年後市場焦點就是台積電，股價一路盤跌，英特爾說要花二百億美元建廠，台積電股價跳空跌破季線至五七○元，而後三天內馬上回季線，至於底部是否形成仍待觀察，季線是重要防線，只要站穩之上就代表跌勢告一段落。尤其是日ＫＤ值低檔交叉向上，過往經驗都有利股價反彈。再來當然是高價股指標聯發科，三十一日融券最後回補日，加上愛普、世芯ＫＹ、聯詠、敦泰以及強勢的面板雙雄友達、群創等未來三周融券都要強迫回補，有小規模軋空味道。當然融資已增加至二千三百億元以上，農曆年後增加逾四百億元，還是要小心。而成交量未超過三千五百億元以上前，高點一六五七九點即使突破也會拉回。惟支撐提高至一六二○○點。

聯發科不僅５Ｇ智慧手機晶片出貨暢旺，供應鏈更傳出，由於三星、Vivo 及傳音等品牌手機廠拉貨力道持續強勁，使聯發科３Ｇ及４Ｇ手機晶片在去年下半年起出貨維持在高檔。法人推估，聯發科第一季有機會在手機晶片出貨強勁帶動下，挑戰賺進一個股本，第二季出貨將可望更上一層樓，全年約有機會挑戰賺四個股本。

去年下半年以來，由於新興國家尚未啟動轉換至５Ｇ電信服務，因此衍生出大量的３Ｇ、４Ｇ手機需求，舉凡三星、Oppo、Vivo、小米及傳音等品牌廠，仍大舉搶攻這塊市場大餅，據供應鏈指出，不論在晶圓代工及封裝測試等半導體製造廠都接獲聯發科在３Ｇ、４Ｇ手機晶片的大筆訂單，投片量依舊居高不下，而在５Ｇ晶片方面，聯發科有台積電奧援，對手高通已表示是受限晶圓代工產能，出貨不如預期，該公司合作對象是三星。也就是５Ｇ部分，聯發科從去年第三季市占率超過高通後，可望繼續下去。加上轉投資立錡、絡達等，今年無線晶片、電源管理晶片及電視晶片都很好，所以股價能夠逐漸墊高底部，當然要跨越一千元整數關卡必須有法人及確實的獲利推升。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2137 期

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