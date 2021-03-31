PIMCO警告 投資人過度擔心通膨才是今年最大風險

固定收益投資管理公司品浩 (PIMCO) 周二 (30 日) 發布每季展望報告，警告今年市場波動可能升高，但原因並非來自通膨升溫，而是投資人過度擔心通膨風險而引發震盪。

PIMCO 表示，雖然今年通膨將溫和上升，但要達到充分就業仍有挑戰，抑制整體升勢。反映市場通膨預期的平衡通膨率看起來有些過高，代表會帶來更多市場波動。

PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 和全球收益投資長 Andrew Balls 說：「我們認為，近期通膨上升走勢不會持久。但看起來金融市場近期仍會繼續關注通膨上升的風險，導致波動性居高不下。」

PIMCO 預測，所有主要經濟體今、明兩年的核心通膨率，仍低於央行目標。舉例來說，美國聯準會 (Fed) 的目標是 2%。

這種通膨升溫的「假動作」，讓 PIMCO 持續押注殖利率曲線趨陡。就算通膨上升的預期是被誤導的現象，但經濟成長展望改善，代表長天期債券殖利率可能上升。

PIMCO 預測美國經濟今年成長逾 7%，將是 1984 年以來最快增速，並將全球經濟成長率預測從年初預估的 5% 上修為 6%。

此外，PIMCO 預測長天期公債殖利率將上升、殖利率曲線預料將趨於陡峭，美國、英國、歐洲、日本都是如此。同時 PIMCO 預測美元將貶值，因全球經濟成長強勁，而 Fed 仍承諾保持低利率。

PIMCO 表示，經濟成長強勁支持目前股市的多頭走勢，維持偏重美股的配置。呼應通膨走勢，PIMCO 認為大宗商品價格可能上漲，但漲勢溫和。