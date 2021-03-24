鮑爾、葉倫對美國充分就業達標時間不同調 通膨前景怎麼看？

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和財長葉倫周二 (23 日) 首度一同出席眾議院聽證會，重申投資人再熟悉不過的內容，但兩位前後任 Fed 主席對充分就業的達標時機看法分歧，對通膨前景有什麼意義？

葉倫表示，2022 年可望實現充分就業，Fed 的前瞻指引則非如此。鮑爾重申上周在決策會議後的說法，即美國經濟復甦步調雖然比大家預期得快，但距離完全復甦仍遠，因此只要有必要，Fed 會一直支撐經濟。

巴隆周刊 (Baron’s) 指出，兩人看法的歧異，凸顯預測的難度愈來愈大。Fed 的利率點狀圖比大多數華爾街預期更鴿派，整體而言，官員暗示就算經濟成長前景更樂觀、通膨升溫，也不會在 2024 年之前升息。

相較於通膨，當前的 Fed 似乎更重視就業，例如去年發布的新政策框架「平均通膨目標」，就擺脫了依據失業率升息的傳統作法。直到不久前，投資人都是從實現充分就業率推敲升息時間點，該數據率被經濟學家視為會引發通膨泡沫。

Fed 如今設定的就業目標為「廣泛且具包容性的目標」，也就是包含非裔、西裔以及勞動力市場邊緣的勞工。也因此巴隆指出，投資人不該再把焦點放在「官方」發布的 U3 失業率 (目前為 6.2%)。

現在的 Fed 似乎更在意所謂的 U6 失業率 (目前為 11.1%)，黑人失業率為 9.9%，西裔失業率為 8.5%，但 Fed 如何評估這些數據的進展還不清楚。

而葉倫在聽證會中指的很可能是 U3 失業率。因此有些投資人認為葉倫的說法強化了通膨升溫的前景，進而擔心 Fed 在 2023 年底前都不會升息的作法可能落後情勢，但 Fed 看的是更廣泛的失業率。這給 Fed 的平均通膨目標留下極大詮釋空間，得以對升息保持耐心。