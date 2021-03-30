2021鉅亨永續投資趨勢論壇 熱烈報名中

隨著歐盟承諾加大乾淨能源相關投資、美國總統拜登對綠色新政號召，全球資金迅速湧入，ESG 不僅成為投資顯學，國際資產管理公司更競相發行 ESG 相關投資標的。ESG 投資究竟為何？資產管理公司如何落實 ESG 策略？投資人又該如何參與這波新趨勢？國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」將於 4 月 21 日攜手國內線上財經巨頭 -- 鉅亨網，結合鋒裕匯理、法巴、百達與瑞銀等知名資產管理業者，聯合舉辦永續投資趨勢論壇，分享 ESG 投資新契機，現正開放報名中。

「2021 鉅亨永續投資趨勢論壇」訂於 4 月 21 日下午在台北寒舍艾美酒店舉行。「鉅亨買基金」指出，這次論壇選擇在世界地球日前一日舉辦，除了響應全球環境保護活動，也期望透過此次論壇，讓投資人能透視 ESG 策略所帶來的投資新思維、新秩序及新利多，以精準掌握未來的投資趨勢，建議民眾可把握這次機會，更進一步瞭解 ESG 投資長期且龐大的新商機。

根據 Morningstar 最新資料，截至 2020 年底全球 ESG 概念基金的資產規模已達 1.65 兆美元，再創歷史新高。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，包括加州退休基金 (CalPERS)、挪威政府養老基金 (Government Pension Fund Global) 都已陸續將 ESG 納入投資決策中，以加州退休基金 3,925 億美元的管理規模 (截至 2020 年 6 月)，加上挪威政府養老基金 1.27 兆美元的資產規模（截至 2020 年 12 月）來看，預期全球持續流入 ESG 基金的資金將更加明顯。

張榮仁另指出，隨著 ESG 基金規模持續增加，使資產管理公司更加善用 ESG 評分，幫助經理人將資金從可能出現重大汙染事件的公司轉向對污染防治更負責的公司，除了避開股價因為人為環境汙染而大跌外，也等同於幫助更負責任的公司取得競爭優勢。以全球具代表性的 ESG 研究與數據機構 Sustainalytics 所編纂的 ESG 指數中環境分數為例，一般認為對環境較友善的科技、通訊與醫療保健類股都於環境分數內取得較高分數，能源、公用事業與原物料則分數較低。

張榮仁表示，ESG 基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司，由於高汙染或不負責任公司往往因為意外而付出巨額賠償，造成股價大跌，避開這些公司的 ESG 基金將能提供投資人更好與更穩定的績效。「2021 鉅亨永續投資趨勢論壇」現已開放報名中，由於名額有限，有興趣的民眾敬請把握機會。報名網頁: 請搜尋「鉅亨買基金投資說明會」(網址:https://lihi1.com/snHqI)，或洽報名專線：(02)2720-8126。

「2021 鉅亨永續投資趨勢論壇」活動資訊

場次 台北場 時間 2021/4/21(三)

下午 2 時至 4 時 地點 台北寒舍艾美酒店 3 樓宴會廳 報名方式 (1) 報名網址：請搜尋「鉅亨買基金投資說明會」(網址: https://lihi1.com/snHqI) (2) 報名專線：(02)2720-8126

資料來源：鉅亨買基金

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