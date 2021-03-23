國內首發一站式基金平台APP 鉅亨買基金3000檔隨你買

國內第一個以買基金為設計主題的 APP 正式上市！國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」推出一站式管理的 APP，鉅亨買基金總經理張榮仁表示，財富管理有流向平台化的趨勢，鉅亨買基金月均銷量年成長高達 160%，預計今 (2021) 年上半年上架基金檔數即可突破 3000 檔大關。

現在市場上僅三個基金平台，鉅亨買基金為最大民營基金平台，張榮仁表示，據投信投顧公會截至今年 2 月底的資料統計，境內外基金總體規模再創新高，達新台幣 8.23 兆元，近一年規模成長近 10%，相對於整個市場，透過基金平台下單的成長比例更為顯著。

張榮仁表示，鉅亨買基金今年來的開戶數比去年同期成長 155%，月均銷量超過新台幣 45 億元，更比去年同期大增逾 160%，其中，每月平均定期定額達新台幣 16 億元以上，銷售動能跟金控級銀行通路相比，已晉身前 10 名，打敗不少家金控級銀行。

看準民眾透過基金平台買基金的趨勢上升，鉅亨買基金成立五年多以來，除了持續優化基金平台的下單介面，也積極引進境內外基金系列在平台上架，預計今年上半年即可突破 3000 檔大關。

平台上不只有 3000 檔基金，鉅亨買基金也搶頭香推出一站式 APP，張榮仁表示，投資人在基金投資過程中，往往需要透過不同的網站閱讀基金新聞、鎖定進行標的篩選比較，再透過基金申購管道進行下單投資，耗時又費力。因此，「鉅亨買基金」結合集團成員「鉅亨網」在金融科技上的實力，投入一年多時間規劃開發，領先業界，推出國內首款整合基金資訊與帳戶管理的基金 APP。

張榮仁表示，鉅亨買基金以配息基金聞名，軍公教、金融業、科技業是平台主要客群，在平台交易機制更完善後，透過一站式 APP 的便利性，基金存量力拚年底達到 400 億元。