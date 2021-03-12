ESG投資 真能幫到地球？

以 ESG 為投資方針的基金與 ETF 規模已經成長至 2,542 億美元（資料來源：Bloomberg），且資金仍持續流入相關基金與標的中。為何我們現在需要調整過往的投資方式，並轉向號稱對地球更友善的 ESG 策略？而基金經理人、政府與投資人的善意，真能起到關鍵作用，讓地球變更好嗎？

1. 環境災害殺傷力變大，逃避不是好方法

資料來源：UN，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據聯合國國際減災戰略秘書處的研究報告，1980 年至 1999 年期間，全球共發生 4,212 次自然災害，共造成 119 萬人死亡、32.5 億人生活受影響，經濟損失為 1.63 兆美元。到了 2000 年至 2019 年，全球自然災害大幅增加至 7,348 次，死亡與受影響人數分別升高至 123 萬人與 40 億人，經濟損失高達 2.97 兆美元。增加的災害主要集中在洪水、颶風與極端溫度，增加次數分別為 1,865、586 與 302 次，而這幾種災害正巧就與全球暖化與氣候變遷高度相關。若再不減少二氧化碳排放與全球暖化速度，未來災害發生次數與對經濟傷害將進一步成長，現在正是展開行動的好時機。

2. 汙染隨便排，傷害環境也傷害股價

全球暖化與氣候變遷除了跟常見的石化能源使用有關外，海洋汙染則是容易被忽略的關鍵一環。美國國家海洋暨大氣總署研究指出，全球二氧化碳排放中，有 50% 會留在大氣中，植物與海洋分別吸收 25% 與 25%，海洋的重要性與森林一樣。儘管海洋非常重要，但對海洋、河流或湖泊的污染卻層出不窮，漏油、塑膠廢棄物、燃煤與挖金礦排出的汞、化學物與農藥等，都是造成海洋汙染的主要元兇。近幾年幾起比較重大的汙染事件，除了對生態環境帶來重大傷害與難以估計的損失外，也為各家公司股價帶來負面衝擊。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. ESG 基金規模持續增加，引導資金流向環境友善公司

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 各類股指數，資料日期: 2021/3/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

與 2019 年底相比，投資於 ESG 策略的資金增加 1,643 億美元，成長幅度高達 183%。由於有非常多公司或機構編纂 ESG 指數，個別指數重視的項目或評分標準都不一樣，因此並無單一評分可以判斷哪家公司最重視 ESG，本文以 Sustainalytics 編纂的 ESG 指數中環境分數為例。一般認為對環境較友善的科技、通訊與醫療保健類股都於環境分數取得較高分數，能源、公用事業與原物料則分數較低。善用 ESG 評分，可幫助經理人將資金從可能出現重大汙染事件的公司轉向對污染防治更負責的公司，除了避開股價因為人為環境汙染而大跌外，也等同於幫助更負責任的公司取得競爭優勢。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

兼顧愛地球與賺錢，ESG 策略正夯

ESG 基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司外，由於高汙染或不負責任公司往往因為意外而付出巨額賠償，造成股價大跌，避開這些公司的 ESG 基金當然能提供投資人更好與更穩定的績效。

鉅亨精選基金

>> 鉅亨趨勢寶 - 永續投資王

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