力抗低利率 台企銀祭三策略拉抬利差

受疫情與降息影響，壓縮銀行利差空間，台企銀 (2834-TW) 表示，今年將從三大方向調整存放款結構，包括聚焦利差較高的中小企業放款，新台幣部分則拉高活存比，外幣優利定存後也將轉進利率較低的活存，推升利差表現。

台企銀今 (29) 日舉行第 4 季線上法說，台企銀會計處處長周玉娟說，去年初因疫情爆發，拖累存放利差從 0.68% 降至 0.37%，近乎腰斬，在升息機率不大、美元趨貶的情況下，將繼續調整存放款結構，降低資金成本拉抬利差。

首先是放款結構，周玉娟說，將繼續調降政府放款水位，轉向利差較高的中小企業放款，進一步帶動放款利差擴大；在新台幣存款部分，則由企金戶與薪轉戶著手，透過拉高活存比降低利息支出，根據統計，台企銀活存比從去年第 1 季 50.83% 提高至 51.6%。至於外幣活存部分，利率較高的外幣定存到期後將改以一般活存利率計息，藉此改善利差。

台企銀表示，去年初受新冠肺炎疫情影響，影響獲利表現，所幸下半年起國內疫情相對控制得宜，獲利情形獲得改善，去年第 4 季單季合併稅前淨利 15.56 億元，較第 3 季增加 2.28 億元，成長 17.16%。

在利差部分，去年第 4 季總存放利差 1.24%，較第三季增加 1 個 bp，且過去較高利率之外幣定存逐漸到期，放款結構逐步改善下，利差有望擴大。

展望後市，台企銀指出，隨疫情趨緩、疫苗施打，預期今全年經濟成長幅度較 2020 年高，銀行放款業務將由紓困轉向振興，預估今年放款平均餘額將成長 5.84%。

台企銀去年累計合併稅前淨利新臺幣 53.85 億元，較前一年減少 26.81 億元，資產品質部分，逾放比 0.50%、備抵呆帳覆蓋率約 233.60%。