中環光碟產品下季擬調漲1成 全年本業拚優於去年

中環 (2323-TW) 董事長翁明顯今 (29) 日表示，因應原物料價格上漲，預計第 2 季光碟片價格將調漲約 10%，加上備貨庫存量長達半年，未有缺料狀況，以及市占率穩定提升，今年營運拚優於去年。

翁明顯指出，中環在全球市佔率約 6 成，雖然全球光碟市場下滑，不過公司設有通路、品牌，加上市占率持續提升，競爭對手相對較少，後續則朝向高容量光碟發展，預期今年本業營運有望優於去年。

近期原物料價格陸續調漲，對此，翁明顯認為，近期原物料價格高，對小量生產公司來說經營較困難，不過中環備貨量超過半年，不會面臨缺料問題，且新料將陸續到位，目前也因應原物料上漲趨勢，光碟片價格下季擬上調 10%。

中環 2019 年底完成併購日本媒體行銷公司 Verbatim，2020 年開始挹注營收、獲利，其中，去年營收年增 33%，毛利率攀升至 21%，年增 5 個百分點，翁明顯表示，併購 Verbatim 後，產品範圍從光碟擴展至硬碟、快閃記憶體、電子周邊配件及 LED 照明設備等，另外，因應科技潮流近期發展雲端產品，且獲得小量訂單，有望添今年營運成長動能。

翁明顯提到，隨著大數據時代來臨，高容量光碟成為新趨勢，尤其重視資安的大企業、政府部門等需求量增加，目前旗下 100G 以上超高容量專業光碟營收比重約 10%，50G 以上比重則超過 30%。

其他業務方面，翁明顯表示，旗下閒置廠房包括中壢廠 4300 坪、林口一廠 2300 坪，未來不排除陸續處份，將會待價而沽；雖然經營台灣文創電影事業較辛苦，但仍以使命感為重，加上去年下半年威秀、餐廳等業績逐步回升，虧損逐步收斂。

中環去年因處分泰國與中國廠，處分利益逾 4 億元，去年稅後純益 1.1 億元，每股純益 0.1 元，董事會日前決議以資本公積配發現金股利 0.7 元，翁明顯指出，公司已連續兩年配息，目前資本公積約 76 億元，帳上現金約 100 億元，在資金寬鬆與本業營運回溫下，未來幾年有機會持續配息。