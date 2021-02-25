〈第一金法說〉海外獲利排名大洗牌 柬埔寨踢走香港搶下海外獲利王寶座

國際情勢動盪迫使銀行調整放款策略，第一銀行柬埔寨分行獲利首度超車香港分行，躍居海外獲利王寶座，統計至去年底止，海外獲利分行前三大分行分別為：柬埔寨金邊分行、香港分行與布里斯本分行。

第一金控 (2892-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，受疫情、降息衝擊，金控去年稅後純益 168.08 億元，較前年減少 13.2%，每股盈餘(EPS)1.31 元，核心子公司第一銀行稅後純益 156.83 億元、年檢 17.6%。

第一銀行去年獲利主要靠國內業務支撐、獲利占比達 56.4%，海外市場比重約 44%，進一步分析海外市場獲利表現，柬埔寨金邊分行在高利差、放款成長帶動下推升獲利成長，去年稅前盈餘 4713 萬美元、年增幅 66%。

而過去長年躍居獲利王的香港分行，受調降曝險比重影響，去年稅前盈餘腰斬剩下 2298 美元、年減幅逾 5 成；澳洲布里斯本去年稅前盈餘 1930 萬美元，更較前年大增 1.1 唄。

第一金主管分析，香港分行獲利衰退主要與國際政經情勢有關，銀行因應局勢調降曝險部位，導致分行獲利銳減，截至去年上半年，香港分行仍穩坐海外獲利王寶座，但自去年第 3 季起，就由柬埔寨超車躍居冠軍。

另外，一銀位於美國德州休士頓分行即將在 26 日開業，成為第一家在德州設立分行的台資銀行，屆時第一銀行在海外據點將多達 40 個據點，海外據點為公股行庫之冠。