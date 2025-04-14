美國商務部長：電子產品關稅豁免是暫時 半導體產業關稅即將來襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 09:00

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負責徵收關稅的美國海關和邊境保護局上周五（11 日）晚間傳來消息，將一系列產品排除在「對等關稅」之外，類別包括通訊設備（智慧手機）、電鳥、半導體設備、積體電路器件等。

市場好不容易吃了一顆定心丸。

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但到了周日，美國商務部長盧特尼克卻急忙澄清，強調川普政府免除智慧手機、電腦和其他電子產品全面「對等關稅」的舉措，只是一項臨時措施，這些設備將被即將實施的行業關稅覆蓋。

「這不是永久性豁免。（川普）只是在澄清，這些不是各國可以通過談判解決，這些都是事關國家安全的東西，我國需要在美國製造。」他周日接受《ABC》新聞台訪問時表示。

根據盧特尼克的說法，被排除在外的設備，如智慧手機、電腦、路由器等電子產品，可能會被列入川普即將對半導體徵收的關稅範圍。

「所以，他（川普）所做的是，這些產品雖不受『對等關稅』限制，但它們被納入半導體關稅，關稅可能會在一兩個月後上路。所以，這些很快就會到來。你不應該覺得這不正常。把它看作是半導體關稅的一部分。」他說。