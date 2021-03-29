【富蘭克林】經濟前景佳股市再創高，股票型資產適逢季底遭調節

彭博資訊 ETF 統計：季底逢高調節，資金流出美國股票型資產

美國財長葉倫及聯準會主席鮑爾重申通膨並未失控並看好美國經濟前景，三月美歐 Markit 製造業採購經理人指數初值連袂走揚，美國近週初次請領失業救濟金人數降至 68.4 萬人、創疫情爆發以來新低，共同激勵道瓊及史坦普 500 指數再創歷史新高，全球股市亦上漲 0.32%。依據彭博資訊統計，截至 2021/3/26 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流出 226 億美元，其中主要流出美國及亞太地區股票型 ETF 291 億及 8.1 億美元，其他地區則為資金淨流入，全球、日本、新興市場及中國近週資金分別淨流入 42.2 億、13.8 億、9 億及 7.7 億美元，歐洲、東歐及拉美亦有小幅資金淨流入 0.3 億、0.03 億及 0.01 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，投資人權衡聯準會政策及景氣前景，美債殖利率近週走勢回穩，讓金融市場暫時鬆了一口氣，根據英國金融時報引述摩根大通、法國巴黎銀行及美銀美林等券商估計 (3/25)，季底機構法人、主權基金及平衡型基金為了維持固定股債比重的再平衡策略，短線美股可能面臨 500~880 億美元調節壓力，資金將轉進債市，緩解殖利率彈升壓力，所幸美國新一輪紓困支票 1400 美元已陸續發放，德意志銀行預估將有 1,700 億美元投入股市，有望發揮下檔支撐。展望今年將是一個投資風格、類股與區域輪動的投資環境，投資人與其費心去猜測下一個強勢市場為何，不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞，現階段看好「雙收益 - 美國與新興市場平衡、雙題材 - 創新成長 + 價值補漲、雙核心 - 美亞股市」三大方向，一來可分散單一產業或區域的投資風險，二來能輕鬆掌握輪動節奏，追求財富穩健增值的投資目標。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，生技產業在商業層面對於新冠疫情造成的經濟破壞是相對有抵抗力的，我們持續與基金持有的公司聯繫，以確保持股的製造及供應鏈、臨床試驗或監管時程受到疫情的影響程度很小。此外，併購活動仍是生技產業的主要驅動力之一，由於中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期 2021 年將看到更多的併購活動。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，本波美國公債殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續。

附表一：主要股票型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 2021/3/22-3/26 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 2021/3/22-3/26 近一 個月 近三 個月 今年來 股票 -22,569 115,218 312,126 299,945 新興市場 * 895 8,550 23,764 22,695 美國 -29,105 62,266 134,397 128,306 中國 766 3,893 870 2,760 全球 * 4,216 26,878 105,353 101,241 亞太 * -807 -254 7,056 6,067 歐洲 * 26 1,262 1,645 1,655 拉美區 * 1 -124 -33 -38 日本 1,378 5,187 13,466 14,105 東歐 * 3 23 12 12

資料來源: 彭博資訊，截至 2021/3/26 統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 6503 股檔票型 ETF，彭博更新時間為 3/29 6am(紐約時間)。* 全球：國際 + 全球股票型 ETF，歐洲：歐元區 + 歐盟 + 歐洲不含英國 + 歐洲地區 ETF，亞太 *：亞太 + 亞太 (不含日本)+ 香港 + 南韓 ETF。

附表二：類股主要 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

排名 基金類股 2021/3/19-3/25 基金類股 今年來 1 科技 4,250 金融 8,502 2 能源 968 能源 4,224

資料來源: ETF.COM，截至 2021/3/25。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

歐洲國家疫情增溫與擴大封鎖措施引發投資人對於全球經濟復甦前景疑慮，土耳其央行總裁意外遭解職引發土國股匯大幅下挫也影響整體投資信心，壓抑新興股市走弱。過去一週外資於亞股除了在泰國股市小幅買超 0.1 億美元外，其餘全數賣超，以賣超台灣及南韓股市最多，分別賣超 13.9 億及 11.5 億美元，印度、馬來西亞、越南、菲律賓及印尼亦分別遭賣超 5.9 億、0.7 億、0.6 億、0.5 億及 0.3 億美元。滬港通北上資金近週淨流入 141.6 億人民幣，南下資金則淨流出 54 億人民幣。(附表三、四)

附表三：主要新興亞洲國家外資買賣超統計 (單位：百萬美元)

國家 3/22-3/26 本月來 今年來 國家 3/22-3/26 本月來 今年來 南韓 -1,146 -1,187 -7,765 菲律賓 -53 -438 -902 台灣 -1,392 -5,263 -12,177 印尼 -30 -88 945 泰國 12 -114 -1,099 印度 -585 2,573 7,567 越南 -58 -500 -778 馬來西亞 -69 35 -388

資料來源：彭博資訊，截至 2021/3/26。

附表四：北上 / 南下資金 - 滬深港通統計 (單位：百萬人民幣)

2021/3/8-3/12 2021/3/15-3/19 2021/3/22-3/26 今年來 陸股通北上資金淨額 6,614 8,708 14,164 109,831 港股通南下資金淨額 -15,665 4,066 -5,396 306,518

資料來源：彭博資訊，數據截至 2021/3/26。

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 46.5 億美元，其中主要流入美國及全球固定收益型 ETF，近週分別獲淨流入 25.4 億及 12.5 億美元，新興市場固定收益型 ETF 亦有淨流入 2.2 億美元，而歐洲及新興市場當地貨幣固定收益型 ETF 則遭淨流出 8 億及 0.5 億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債近週獲資金淨流入 36.2 億美元，而高收益債 ETF 則遭為流出 11 億美元。(附表五)

附表五：主要債券型 ETF 資金流向統計 (單位：百萬美元)

基金地區 / 日期 2021/3/22-3/26 近一 個月 近三 個月 今年來 基金地區 / 日期 2021/3/22-3/26 近一 個月 近三 個月 今年來 固定收益 4,650 10,030 57,711 4,650 新興市場 * 222 -535 592 431 美國 2,536 6,716 32,022 2,536 新興市場當地貨幣 * -53 -679 -29 -87 全球 * 1,246 3,104 13,964 1,246 高收益債 ** -1,112 -328 1,216 -151 歐洲 * -795 -1,460 7,704 -795 投資等級債 ** 3,623 6,616 41,050 37,224

資料來源：彭博資訊，截至 2021/3/26 統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 2079 檔固定收益型 ETF，彭博更新時間為 3/29 6am(紐約時間)。* 歐洲包含歐元區、歐洲地區與歐盟，** 採資產類別分類，其他採地區分類。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，經濟好轉的預期反映於美債殖利率的攀升，使得透過固定資產創造回報更具挑戰性，我們對 2021 年市場抱持審慎樂觀的態度，於 2020 年表現落後的類股有望在 2021 年領先市場表現，我們認為能源與金融類股相較科技股更具有評價面的吸引力，但亦看好科技和醫療產業的股利有望增加。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗看好波灣債市四大題材機會：(1)經濟復甦；(2)疫苗接種：有效的疫苗可重振企業收入和獲利；(3)改革題材：波灣經濟結構朝向多元化，政治、社會和法令改革亦有利於資產增值；(4)地緣政治：美國拜登政府已展現欲解決伊朗問題，和以色列等相關議題的意願。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。