【中信投信】無畏外資提款 台股逆勢漲

美國十年期公債的殖利率徘徊於 1.6% 左右，加上美元回穩，使新興亞洲上周再遭外資提款，遭贖回最高的前三市場為南韓、台股、印度，金額分別為 13.5 億（以下貨幣單位皆為美元）、13.1 億、5.9 億，外資連三周淨買入印度的紀錄終止，同時，外資連五周賣超台股；台股雖然是今年以來外資淨流出最多的市場，但由於內資接盤力道強勁，上周漲幅仍達 1.5%，於新興市場中表現僅次於菲律賓的 1.7%

近一月以來，台股隨國際股市波動呈現高檔整理，表現最佳的族群為航運、造紙、水泥等價值型股票，作為台灣護國神山群的半導體業，在此期間成為外資調節重心。中信投信股權投資科主管葉松炫表示，展望未來，美國政府 1.9 兆財政刺激即將落地，加上後續可能成形的 3 兆美元大基建計畫，有望連帶刺激台股轉強，但在半導體權值股賣壓尚未減緩前，指數恐上攻不易。現階段建議投資人可順應目前盤勢，增加傳產族群的布局。

另一方面，葉松炫指出，居家辦公加上遠距教學等需求帶動，導致網路流量大幅增加，另一方面 AI、邊緣運算、5G 等科技進展，帶動伺服器需求逆勢成長，預計今年至 2025 年伺服器的年均複合成長率皆約於 6% 以上。台灣於全球伺服器的代工市占率高達 8 成，在未來幾年的競爭中，雲端中心業者佔營收比重較高的個股，受惠機率較高，建議投資人可多加留意。

越南胡志明指數於上周回檔 2.7%，為新興亞股表現相對弱的市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，下跌主因與越南央行近期公布 2021 年銀行信貸額度有關，而越南股市由於七成為內資，受市場消息面影響較重，才引發這波跌幅。

張晨瑋解釋，越南央行每年會根據銀行資產品質制定當年度各家銀行可承作的信貸額度，今年央行公布的額度僅較去年增加 12%，然去年越南銀行的實際信貸增長就已經達 12%。今年越南經濟回彈，成長力道較去年強勁，央行公布的信貸額度從而被視為負面消息，導致市場震盪。

張晨瑋指出，其實越南央行的信貸額度設定通常偏向保守，且銀行後續仍可就實際情況爭取提高額度。根據歷史經驗，過去兩年逾半數的越南銀行年度信貸額度幾乎都超過央行設定值，因此本波修正預料為短期事件，建議投資人不妨適時低接。

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