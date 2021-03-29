〈房產〉六都人口遷入與遷出比桃園1.89倍居次 房價反彈居冠

房仲業者統計 2020 年六都間人口相互遷徙狀況，其中新北市人口磁吸效應最強，遷入人口為遷出人口的 2.74 倍，而桃園居次為 1.89 倍；但截至今年第一季成交房價漲幅，距離前波高點漲幅已達 14.9%，居六都之冠。

中信房屋研展室依據內政部資料統計去年六都人口遷徙狀況，各都遷徙以台北市遷出流動最多，遷往他都（其他五都）的人口為 7.4 萬人，但由他都遷入台北市的人口卻只有 4.4 萬人，遷入遷出比約為 0.6 倍，顯示社會增加人口正大失血。

新北市由他都遷入的人口為 8 萬人，遷往他都僅有 2.9 萬人，遷入遷出比約為 2.74 倍，明顯高於桃園市的 1.89 倍、台中市的 1.39、台南市的 1.1 倍，與高雄市的 1.02 倍。

至於台北市，由其他五都遷入的人口已不到遷出的 0.6 倍，也就是說台北市正大幅流失人口，遷往他都的人口也位居六都之冠。中信房屋分析，新北市幅員廣闊，生活環境選擇多，而且房價比台北市更具彈性，因此讓新北市成為在大台北地區謀職、生活遷居的首選。

至於人口正大幅流失的房價而言，永慶房屋分析今年第一季的六都房屋成交者價，除台北市之外仍較歷史高點下跌 5.6%，其餘五都都已突破歷史高點，其中並以桃園的較歷史高點上漲 14.9% 居冠。

觀察去年六都遷入遷出人口，遷出人口由多至寡依序是台北市、新北市、桃園市、高雄市、台南市、台中市。而遷入人口則是新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市。以各都戶籍人口計算遷出率，以台北市 2.9% 最高，台中市 0.4% 最低。

中信房屋研展室副理張漢超分析，全台六都間人口遷徙大多以鄰近的他都為主，例如台北市與新北市、台南市與高雄市都互為人口流入最大來源，顯示多數人選擇遷居地點主要是考量地緣環境文化，而房價能否負擔也可能是因素之一。

房價強者如台北市，只剩下新北人願意大舉遷居，但實際上北市人遷居新北市其實更多。張漢超指出，新北市目前發展已不輸台北市，尤其比鄰的新店、中永和、板橋、三重、新蘆地區更是炙手可熱的房市熱區，部分區域房價雖也不低，但仍可找到超值的標的，這也是北漂人口首選新北遷居的可能原因之一。