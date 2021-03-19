〈房產〉營建業銀行授信衝7年新高 占比達25%

市場對房市交易是否為帶動經濟的火車頭見解各異，不過依聯徵中心的授信金額占比顯示，各種企業產業類別中，2021 年 1 月本國銀行針對營建業的授信金額佔比達 25%，連續 7 年營建業都位居企業授信金額的「借款王」，且近兩年占比還持續攀升，反映不動產市場景氣明顯復甦回升。

台灣央行去年 12 月祭出的第一波對房市降溫金融管制措施，已針對建商降低都市計畫劃定開發商的土融成數，並限縮餘屋貸款。

由於不動產開發金額較高，不管是購置土地或者開發興建，都需向銀行借貸，營建業的負債比通常高於其他，因此向銀行申請貸款授信的金額也相對較高，據統計，從近 7 年營建業佔本國銀行授信金額的佔比來看，2015-017 年是景氣谷底，占比約 19-0%，2018-2019 則是觸底復甦，到今年 1 月則拉高到了 25% 的近 7 年新高。

觀察近年建商購地狀況積極，推案量持續攀升，加上工業類需求不斷增加，北市近年也出現不少百億級開發案，加上危老改建等政策持續推動，推升營建業景氣攀升，導致向銀行借款授信金額佔比逐漸拉高，對比其他產業變化，營建業的確迎來一波榮景。

不過，金融業資金持續挹注到營建業上，也讓政府機關提高警覺，因此推出實價登錄 2.0、房地合一 2.0 政策，對於法人短期交易與課稅方式進行變革，並且打算將預售換約也納入房地合一課徵範圍，避免市場有炒作行為，同時，台灣央行也把工業用地空地貸款限縮到 5.5 成，並限制法人購置住宅的貸款成數，都頗有超前佈署避免資金持續灌注到不動產市場，由於過去政府機關已經累積豐富的調控經驗，因此政策的方向都相當精準。