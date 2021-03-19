〈房產〉5年來北市豪宅成交筆數逐年成長 但追價力道有限

台灣央行昨 (18) 日再祭第二波房市金融管制措施，能否擋住全球資金泛濫的上漲趨勢仍待觀察，但北市豪宅交易量也一直在成長，近五年豪宅交易從谷底一路攀升，去年交易共 521 筆，與 2016 年低點相比交易量成長 32.6%。

由成交價來看，北市豪宅平均成交單價並未隨交易量成長，去年每坪成交 112.2 萬元，與 2016 年相比僅增 4.8%，與 2019 年相比，則小幅 3.4%，並沒有出現追價的走勢。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，去年高端市場受豐沛游資挹注，交易量大增，然而經歷過房市盤整、豪宅價格向下修正的經驗，多數買方追價意願有限，平均成交價未創高點。

2016 年因房地合一正式上路，豪宅市場萎縮，成交價量落低點，全年 393 筆、每坪均價 107.1 萬元，但隔年房市開始復甦，成交量破 400 筆，均價維持每坪 110 萬以上水平。而觀察豪宅成交熱門行政區交易量，中山區為常勝軍，有四年交易量奪冠，大安區僅一年位列榜首，且近三年第一名的行政區都有破百筆的成交量。至於各年度成交單價最高的豪宅分別有松濤苑、勤美璞真、元利信義聯勤及西華富邦，單價在每坪 260.3-299 萬元之間。

郎美囡表示，豪宅在政府打房時往往是重點標的，房市盤整讓台北市豪宅價格向下修正 10% 以上，近五年僅元利信義聯勤一筆交易單價貼近 300 萬元大關，之後再無新紀錄，如今買方購置豪宅多方思量，不輕易追價，去年因市場熱錢衝進房市，各類型不動產交易量多受拉抬，豪宅買方除了資金投放，亦有因疫情之故而置產，而中山區供給量體大、選擇多元，除了中山北路兩側外，大直一帶也是豪宅重鎮，交易量長居台北市第一。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，昨日央行理監事會議祭出第二波打炒房政策，其中針對高價住宅貸款，最高成數從 6 成降至 5.5 成，且已有 3 戶以上房貸者僅 4 成，此外，以法人持有申請貸款僅 4 成，都不給寬限期，因此預期資金有限或預計以公司名義作資產配置者，購屋意願減低，不過對於口袋深的買方而言，貸款限制並未造成困擾。