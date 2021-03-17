〈房產〉台北指標豪宅社區又有法人戶承接 成交坪價站穩200萬元

台北市豪宅又有新交易案現踪，大直西華富邦 36 樓，188 坪以總價 3.4 億元成交，每坪單價 229 萬元，此外，信義計畫區豪宅「琢白」也有新鄰居，今年一月 9 樓 169 坪，以總價約 2.95 億元賣出，每坪單價 203 萬元，兩筆交易均由法人戶承接，突顯法人對高價豪宅興趣仍然濃厚。

行政院正祭出房地合一 2.0 新版，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，富豪以法人名義購入豪宅是近年常見的趨勢，主因現行的房地合一稅針對境內法人，不論持有年限長短，併入營所稅申報，採 20% 繳稅，因此以法人來置產，不僅裝潢、家電、管理費和持有稅務等相關成本，都可列入公司帳務抵稅，在買賣時比自然人持有更具節稅空間。

行政院近期房地合一修法，也計畫把法人賣屋也納入房地合一稅課徵範圍，希望抑制短期交易。張旭嵐對此指出，許多富豪購置豪宅，是為家族置產，部份企業的轉投資公司，購買的這些指標性豪宅，也是以中長期持有為目標，因此持有 5 年不是問題，對於豪宅市場的價量影響不大。

台北大直「西華富邦」和信義計畫區的「琢白」都屬近年指標性的熱門豪宅，西華富邦屋齡約 6 年，社區最高單價出現在 2015 年 4 月，由 39 樓戶以每坪 291.15 萬元價碼寫下紀錄，但近一年多來，因交易戶別多位於中低樓層，所以每坪單價普遍落在 131-212 萬元之間，因此 36 樓戶的每坪 229.24 萬元，是該社區近 18 個月來新高價；不過該社區逾 35 樓的超高樓層戶別，歷來身價都在每坪 260 萬以上。

「琢白」為普立茲克建築獎大師設計，2018 年 11 月完工，目前揭露共 27 筆交易，除了 6 樓兩筆單價為 196 萬元，其餘都站穩每坪 200 萬元身價，穩居台北市坪價 200 萬元俱樂部，而最高單價是 30 樓的每坪 232 萬元。