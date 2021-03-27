自高點幾乎腰斬後 分析師﹔Zoom還是太貴 可續抱但不會買進

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 股價一直是趟驚人的旅程，新冠病毒期間興起遠端工作或學習的趨勢，各經濟領域更加依賴 Zoom，該公司營收井噴，股價也飛天，去年 10 月某時點股價較 2019 年收盤水準飆升 850% 以上。

然而，本月 Zoom 股價卻遇上撞牆期，因為投資者開始擔心經濟重啟後，Zoom 的使用程度可能嚴重銳減，因此 Zoom 股價開始逆行，自該 10 月高點迄今下跌 45% 以上，自 2 月中旬迄今跌幅超過 30%。

德意志銀行週五報告建議，即使 Zoom 已經歷大跌，但投資者仍需抱持緊慎態度。分析師 Matthew Niknam 給予該股票「續抱」評級，目標價 360 美元。

Zoom 週五上漲 5.10 美元或 1.62%，收 319.95 美元，但盤中低點曾達 306.75 美元。Niknam 雖然也誇讚 Zoom，但也認為疫情結束後該公司將面對風險。

Zoom 股價自去年 10 月高點一路下滑

他認為 Zoom 的業務很多正面優點，例如「市場助力、不斷增加的成長動力和規模，這些將是疫情過後的世界內在不可或缺的一部分，因為企業逐漸形成共識認可混合式的遠端作業 (與視訊通信) 將繼續存在。」

他預期該公司的 Zoom Phone 電話業務將逐漸增長，且透過現行企業客戶和網絡擴張來提高滲透率，但他話鋒一轉，他稱以現行股價來說，他仍不會買進該股。

「進入 2022 財年一月，我們越來越擔心下半年客戶流失的風險。這主要是與 Zoom 小企業客戶有關 (雇員低於 10 人的公司)，在新冠疫情時期 Zoom 的小企業客戶數量快速成長，但一旦經濟完全重啟，就會面臨更大的客戶流失風險。」他指出，如今小企業在 Zoom 營收占比已自疫情前的 20% 提高到 37%。

「這裡的主要風險是，流失率提高可能會導致成長加速惡化。」Niknam 補充，儘管他對 Zoom 2022 財年的估計略高於公司財測範圍，但仍低於華爾街共識。

他指出，Zoom 曾表示公司財測建立在小企業的每月客戶流失率超過 4% 或每年近 50% 的假設上。他低於華爾街共識的前瞻估計反映其觀點，即客戶流失率將高於市場預期。

他對 2023 財年的營收成長估計約較華爾街共識低 1 個百分點，對於 2024 財年，他的預測比華爾街共識預期低 5.7 個百分點。