資深分析師：疫情後在家辦公仍將持續 Zoom股價有望再漲57%

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，也推升了遠距辦公的需求，券商 D.A. Davidson 高級研究分析師 Rishi Jaluria 認為，即使在疫情過後，遠距辦公的需求也不會消失，預估遠距視訊軟體商 Zoom(ZM-US) 的股價有望再漲 57%。

Jaluria 表示，新冠肺炎疫情已經不可逆轉地改變了工作的模式，他預期未來的工作型態將是遠距和實體活動的混合。因此，即便是在員工重返辦公室後，Zoom 仍將是一項必不可少的服務。他認為 Zoom 股價可能再漲 600 美元，較當前水平上漲 57%。

Jaluria 也指出，如果投資者要選出 2020 年年度最佳股票的話，那可能就是 Zoom，今年的視訊通話業務暴增了 500%。儘管在情況有所緩解後，部分投資者懷疑該股是否能持續上漲，Jaluria 表示，Zoom 的優勢將會是持久的。

這位分析師也補充表示，他認為其他與在家辦公相關的股票也都有機會續漲，其中包含 Fastly(FSLY-US)、Twilio(TWLO-US)、Docusign(DOCU-US) 和 RingCentral(RNG-US)，這些公司都為實現混合工作型態的未來提供了必要的服務。

「我確實認為其中很多的公司股價都有很大的上漲空間，特別是在市場認為疫情過後，這些公司的優勢就會消失，使得相關股價有所下降的情況下，將是很好的買入時機。」Jaluria 說道。

此外，他也表示：「當我們考慮到未來工作的型態時，我認為這些優勢不會是短期的，將會是長期存在的並且是不可逆的。」