Zoom創辦人袁征轉讓約60億美元持股 發言人：典型節稅財務規劃

申報資料顯示，線上視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 創辦人袁征轉讓他在 Zoom 公司 1/3 以上持股，以上周五 (5 日) 收盤價估算，價值約 60 億美元。

根據上周的申報文件顯示，袁征經由成立人保留年金信託（Grantor Retained Annuity Trust,GRAT）贈出近 1,800 萬股，但贈與對象未公開。

Zoom 發言人表示，轉贈股票是袁征典型節稅財務規劃。

拜新冠疫情之賜，Zoom 視訊會議軟體需求急劇上升，股價在去年飆升近 400%，使袁征躋身全球富豪之列。不過今年在疫情逐漸獲得控制下，Zoom 股價下跌 7.8%。

彭博億萬富豪指數顯示，袁征在全球富豪榜排名第 130 ，未轉讓持股前的淨資產為 151 億美元。

全球多位富豪皆曾進行股票轉贈，其中包括香港億萬富翁李嘉誠，他在上個月將部分持有的 Zoom 股票轉讓給自己的兒子李澤楷；世界首富亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 也為信守去年宣布對抗氣候變遷投資 100 億美元承諾，持續捐贈亞馬遜公司股票。

Zoom 已為其股東帶來巨大獲利，包括 Tiger Global Management 的創辦人 Chase Coleman 與台灣投資人 松翰科技董事長陳賢哲 (Samuel Chen)，而香港富豪李嘉誠持有的 Zoom 股票占其淨資產近 1/5。