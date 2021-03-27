〈長榮貨輪卡蘇伊士〉長賜號脫困又失敗 美國憂能源市場受衝擊提議支援  

長榮海運超大型貨輪長賜號脫困作業周五未見起色，白宮周五 (26 日) 表示，美國向埃及表達支援意願，擔心全球能源市場可能受到影響。

長賜輪技術管理業者兼海事服務商「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement，BSS）證實脫困作業再次無功而返，蘇伊士運河管理局 (SCA) 再度展開用拖船拉曳長賜號的脫困作業。加入救援工作的荷蘭疏濬小組表示，若初步措施若未見起色，脫困作業可能拖延數周。

擔憂運河塞船可能拖延好幾個禮拜，國際油價周五上漲，西德州和布蘭特原油期貨雙雙漲逾 4%。

白宮新聞發言人莎琪 (Jen Psaki) 說，美國正在密切關注局勢，已經和埃及透過外交對話，表達美國協助蘇伊士運河疏通的意願。

長賜號船身長 400 公尺，和紐約帝國大廈樓高相當，是全球最大貨輪之一，日前因強風意外擱淺在蘇伊士運河航道，導致歐亞水道樞紐大打結。

研究機構 Kpler 的數據顯示，去年每日有 3920 萬桶原油經由水路運送，而通過蘇伊士運河的部分為每日 174 萬桶，雖然比率不到 5%，但如果遲遲無法通行，對能源市場的影響將發酵。

蘇伊士運河影響全球 12% 貿易，Lloyd’s List 估計，受堵塞影響的每日貨物運輸規模為 90 億美元，相當於每小時 4 億美元。

目前已有部分船隻改變路線，繞道好望角運送貨物，但這會航行時間多出至少一周。