油價反彈！「大排長榮」堵蘇伊士運河 阻原油命脈

長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪 (Ever Given) 週二卡在蘇伊士運河轉彎不慎擱淺，狹窄的蘇伊士運河瞬間被堵，促使週三油價反彈。

截稿前，台北時間週三晚間 11 時 15 分許，5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.55%，暫報每桶 60.39 美元，5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.49%，暫報每桶 63.52 美元。

長榮 Ever Given 擱淺在蘇伊士運河上，造成雙向交通全堵塞。 (圖片：INSTAGRAM)

因沙塵暴導致能見度下滑，加上強風猛襲，造成該船身偏離船道，長榮 Ever Given 週二上午擱淺在蘇伊士運河，造成雙向交通全堵塞，至少百艘貨輪受影響，船長們集體崩潰。

蘇伊士運河位於埃及境內，是連通歐亞非三大洲的主要國際海運航道，連接紅海與地中海。

長榮 Ever Given 堵蘇伊士運河 阻原油命脈 (圖片：INSTAGRAM)

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，蘇伊士運河是世界上最繁忙的水道之一，延誤數日而不是數小時，將造成嚴重的交通擁堵，並延誤石油、燃料產品的雙向流動，促使今日油價反彈。

美國 EIA 數據顯示，2018 年蘇麥德輸油系統經蘇伊士運河石油貿易量幾乎占全球海上石油貿易的 10%，此外，該運河還包含全球 8% 的液化天然氣 (LNG) 貿易量。

Ole Hansen 預期，OPEC + 石油生產國可能正在考慮下週開會確定生產目標，採取新的行動來阻止油價下滑，加上蘇伊士運河遭堵，投機時間的減少，原油價格已經彌補了部分損失。

長賜號船泊經理人 Alok Roy 表示，此單純為擱淺事件，並無人員傷亡。船運代理商 GAC 稍早引述蘇伊士運河管理局 (Suez Canal Authority,SCA) 說法稱，貨輪部分船身已脫離淺灘，預計最快今天或明天就能恢復運輸。