〈長榮貨輪卡蘇伊士〉商品運輸大打結 蘇伊士運河塞船估每小時損失4億美元

由於長榮海運 (2603-TW) 承租大型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 擱淺，蘇伊士運河當局周四宣布暫停航行，全球供應鏈大打結，英國航運媒體 Lloyd’s List 從每日流通貨物的價值推估，因貨物運輸延誤衍生的損失每小時約 4 億美元。

Lloyd’s 預估，運河西岸運輸每日規模約 51 億美元，東岸運輸每日規模約 45 億美元。

美國零售聯合會 (NRF) 供應鏈和海關政策副主席 John Gold 說，許多公司還在跟疫情帶來的供應鏈瓶頸和出貨延誤奮戰，如今蘇伊士運河塞船，讓原已緊張的供應鏈承受更大壓力貨物流通延誤情形惡化，無疑會引發供應鏈蝴蝶效應，帶來額外挑戰。

蘇伊士運河位處亞、非交界，是全球最繁忙貿易通路之一，全世界每天約 12% 商品由此通過。能源出口為大宗，取道蘇伊士運河的液化天然氣 (LNG)、原油和精煉油，約占全球出貨量的 5-10%。消費性商品也占了不小比重，包括服飾、家具、汽車零件到運動器材。

美國物流服務供應商 OL USA LLC 總裁 Alan Baer 表示，長賜號需要花多久的時間脫困，是供應鏈問題的關鍵。他說，美國進口商品現在延誤三天到貨，如果運輸中斷情形再不解決，延誤時間將拉得更長。

美西塞港，蘇伊士運河重要性增

為了避開嚴重壅塞的美國西岸港口，全球貿易運輸日益仰賴蘇伊士運河。Baer 評估，如果蘇伊士運河持續關閉，貨輪將改道行經非洲之角 (Horn of Afirca)，一趟至少多花上七到九天。

全球最大國際航運組織「波羅的海國際航運公會」(BIMCO) 表示，蘇伊士運河的瓶頸將延續並影響商品供應，所有人都在準備應變計畫。

BIMCO 提供的圖表顯示，截至 25 日為止，等待通過運河的船隻中以散裝貨運船為最大宗，接下來為貨櫃輪、油輪、一般貨船、汽車拖船，化學商品、LNG、牲畜運輸也都受到影響。

根據 Baer，亞洲出口到美國東岸的船運有三分之一取道蘇伊士運河，三分之二行經巴拿馬運河。供應鏈中斷情形也影響印度和中東對美國的出口運輸。