〈長榮貨輪卡蘇伊士〉長賜號擱淺未解恐需耗時數天 影響近880萬桶石油運輸

大批人馬緊急處理卡在蘇伊士運河上 22 萬噸級的長榮貨輪長賜號的作業，截至台灣時間周四 (25 日) 清晨仍未取得任何進展，恐需花上數天時間才能解決，船運大塞車，另據彭博，據研調 Kpler 統計。這些排隊貨輪裝載的貨物五花八門，包括約 880 萬桶的石油，以及牲畜、糧食等等。

據 Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) 船舶技術經理表示，身長 400 公尺的大型貨輪長賜號仍處擱淺狀態，即使派遣多艘拖船到現場支援，可能仍需要幾天的時間才能解決。

最新蘇伊士運河堵塞狀況 (圖: Marine Vessel Traffic)

BSM 表示，目前拖船與長賜號的絞車正在努力轉移船隻。船上 25 名人員沒有傷亡，貨物也沒有損壞，初步調查排除機械故障或發動機故障的原因。

彭博 (Bloomberg) 統計，歐亞水路樞紐堵塞後，消費品、原油、原物料的運輸皆受阻，包括約 40 艘散裝貨輪、以及 17 艘油輪，以及 8 艘載運著牲畜的船隻。

受擱淺影響貨輪種類 (圖: Bloomberg)

而據研調 Kpler 統計，這些排隊中的油輪正在運送約 880 萬桶的石油。此外，還有 15 艘來自美國、卡達的液化天然氣 (LNG) 載運船即將抵達運河，屆時恐也將受影響。

蘇伊士運河是全球原油運輸命脈，運河堵塞消息激勵周三原油強勢反彈，西德州原油期貨大漲 5.9%，布蘭特原油也上揚 6%，幾乎收復前一日所有跌幅。

亞洲盤交易時段，西德州、布蘭特原油暫時回落。

蘇伊士運河管理局的數據顯示，2020 年約有近 1.9 萬艘船通過運河，平均每天為 51.5 艘。