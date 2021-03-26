〈美股早盤〉經濟復甦樂觀情緒升溫 美股全線高開 銀行股樂漲

對於重啟經濟的樂觀預期，帶動美股周五 (26 日) 集體上揚。截稿前，道瓊工業指數漲逾 170 點或 0.5％，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.4%，費半漲 0.2％。銀行股領漲。

聯準會 (Fed) 周四宣布，一旦銀行通過 6 月的壓力測試，將取消對多數銀行的股利和庫藏股回購限制。消息激勵高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 和花旗集團 (C-US) 等大型銀行股走高。

另一方面，國際油價也繼續支持埃克森美孚 (XOM-US)、馬拉松石油 (MRO-US) 等能源股上攻。

在疫苗接種進度超前之下，拜登週四宣布上修接種目標至 2 億人，帶動市場樂觀情緒。隨著經濟復甦跡象漸顯，今年迄今，能源、金融和工業等周期性類股表現強勁，去年受惠疫情的科技股則普遍不佳。

經濟數據方面，繼 1 月增長 3.4% 後，受到冰風暴打擊，美國 2 月個人支出月減 1%。Fed 所關注的通膨指標「核心 PCE 指數」年增 1.4%，略低於市場預期。

截至台北時間周五 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 173.53 點或 0.53%，暫報 32793.01 點

那斯達克綜合指數上漲 14.88 點或 0.11%，暫報 12992.56 點

標普 500 指數上漲 15.68 點或 0.40%，暫報 3925.20 點

費半上漲 7.03 點或 0.24%，暫報 2966.91 點

台積電 ADR 上漲 1.40% 至每股 112.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.66%

紐約輕原油上漲 3.16% 至每桶 60.41 美元

布蘭特原油上漲 2.92% 至每桶 63.76 美元

黃金下跌 0.04% 至每盎司 1724.40 美元

美元指數下跌 0.00% 至 92.825 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 0.41％，至 12.37 美元。

鑑於晶片缺貨持續，福特宣布密西根州工廠將暫時停產 F-150 皮卡車，預計停產時間將持續至周日。該公司並未透露產量損失預期。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 5.40％，至 35.89 美元。

蔚來汽車周五表示因晶片供應吃緊，下周一 (29 日) 起合肥汽車工廠將停產 5 個工作日，同時將第 1 季汽車交付預期下調至 19,500 輛，此前預期為 20,000 輛至 20,500 輛。

BowX Acquisition(BOWX-US) 早盤上漲 5.50％，至 10.27 美元。

知情人士稱，為了推進上市計劃，共享辦公室供應商 Wework 已同意與特殊目的收購公司 (SPAC)BowX Acquisition 合併，交易價值達 90 億美元。該公司還自 Insight Partners、富達等風頭機構籌集 13 億美元資金。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月個人支出月增率報 - 1.0％，預期 - 0.6%，前值 2.4%

美國 2 月批發庫存月增率報 0.5％，前值 1.3%

美國 2 月 PCE 指數年增率報 1.6％，預期 1.5%，前值自 1.5% 下調至 1.4%

美國 2 月核心 PCE 指數年增率報 1.4％，預期 1.6%，前值 1.5%

上圖為美國個人收入月率，下圖為美國個人支出月率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 3 月密大消費者信心終值，預期 83.5，前值 83.0

華爾街分析：

Newton Investment Management 實質報酬投資主管 Suzanne Hutchins 表示，普遍來看目前市場狀況不錯，但環境依舊非常不穩定。儘管如此，她仍看好美國經濟復甦推動股市上揚。

Hutchins 表示，自年初以來，10 年期美債殖利率出現巨變，但當前市場正在消化這種情況。她認為 10 年期美債殖利率有望升至 2%，且不會對股市構成阻礙。

在拜登將疫苗接種目標上調 1 倍，以及 Fed 宣布有條件解除配息和庫藏股限制後，Rand Merchant Bank 策略師 Nema Ramkhelawan-Bhana 認為市場情緒已自焦慮轉向樂觀。