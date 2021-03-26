彭博：蘋果考慮推出堅固版Apple Watch 最快今年稍晚發布

彭博報導指出，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮推出外殼更堅固且耐衝撞的 Apple Watch，鎖定運動員、健行者等在極端環境下活動的使用者，最快今年稍晚發表。

知情人士表示，蘋果內部已對此進行討論，這款被稱作「Explorer Edition」的新一代智慧手錶在功能上將與標準的 Apple Watch 相同，同時仿效 Casio G-Shock 的耐衝擊和保護性，最快今年稍晚或明年亮相。

雖然現有的 Apple Watch 受到運動人士熱烈歡迎，蘋果也在每一次的產品更新時添加運動追蹤和健康相關功能，但自第 1 代 Apple Watch 在 2015 年首度亮相後，蘋果一直在考慮推出外殼更堅固、更適合極限運動員的新型智慧手錶。

由於仍在內部討論階段，知情人士表示，新產品的開發計劃仍有延後甚至取消的可能性。

近年來，Apple Watch 已成為蘋果最重要的收入來源之一，也是 iPhone 之外發展最成功的產品類別。Counterpoint 研究數據顯示，Apple Watch 去年第 4 季在全球智慧手錶市場的市佔率高達 40%，遠超過三星、華為和 Fitbit 等競爭對手，穩居龍頭寶座。