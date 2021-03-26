高通推中高階5G新品驍龍780G 採三星5奈米製程

手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 今 (26) 日宣布，將推出 7 系列處理器新品驍龍 780G 5G 行動平台，採用三星 5 奈米製程，市場預期，該處理器首發機種為小米 11 Lite 系列，即將在 3 月 29 日亮相。

高通表示，驍龍 780G 可提供強大的人工智慧效能，以及出色的鏡頭拍攝，透過高通 Spectra 570 三組影像訊號處理器 (ISP) 與第六代高通 AI 引擎，協助使用者無縫捕捉、提升並分享他們最愛時刻的畫面。

高通、聯發科 (2454-TW) 近期在高階、中高階，甚至是入門階級的市場競爭激烈，高通去年底推出旗艦平台驍龍 888、聯發科也推出天璣 1200，搶占安卓陣營的旗艦機種。

雙方戰火近期更延伸至中高階市場，高通此次推出驍龍 780G 5G 平台，即被市場認為是瞄準聯發科天璣 800 系列，不過，由於三星奧斯汀廠近期受德州暴風雪影響，高通 5G 射頻晶片產出相對受限，加上三星 5 奈米產能同樣吃緊，聯發科也取得相對有利的市場。

高通產品管理副總裁 Kedar Kondap 表示，自三年前推出驍龍 7 系列後，已有超過 350 項以 7 系列行動平台為基礎的裝置問世，今日推出驍龍 780G 5G 行動平台，繼續維持這個動能，帶給全球消費者的頂級體驗。