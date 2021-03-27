打破投資藩籬！SoFi搶先Robinhood宣布將允許散戶買IPO新股

繼 Robinhood 後，網路貸款新創 Social Finance Inc.(SoFi)周五 (26 日) 宣布，未來將為符合條件的散戶提供購買 IPO 新股的投資機會。

此前有報導指出線上下單平台 Robinhood 計畫設立一個交易平台，允許自家用戶購入 IPO 新股，就在 Robinhood 還在安排之際，SoFi 已率先採取行動。

Sofi 執行長 Anthony Noto 表示：「若要實現財務目標，必須獲得更多元化的投資機會，取得 IPO 新股正是促進投資組合多樣化的其中一種方式，在此之前，這種投資方式僅限於一小群人使用。」

為了打破投資壁壘，他希望能在未來幾個月透過自家 App 向 SoFi Invest 用戶提供這項獨特的投資產品。

Noto 解釋，這項獨特的投資服務將開放給在 SoFi Invest 開戶，且帳戶價值至少 3000 美元的會員使用，會員們可透過 Sofi 的應用程式預訂想要購買的 IPO 股數，app 會在需要確認訂單時進一步通知。

在新股上市前買入股票一直以來都是大型投資機構享有的特權，因新股上市第一個交易日的價格通常會顯著高於招股價，參與 IPO 的大型基金往往能搶先買入。

目前還不清楚監管機構對於這項機制的看法。彭博資訊分析師 Eric Balchunas 認為，若這項計劃得以推行，應向散戶詳細說明新股上市前購入股票的投資風險。