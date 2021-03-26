〈能源盤後〉市場關注長賜輪移除進度 歐疫情挫傷能源需求前景 原油收挫

週四 (25 日) 交易，原油期貨收低，由於美國以外主要石油消費國新冠疫情惡化，確診人數增加引起市場對能源需求前景的擔憂。

交易者密切關注蘇伊士運河阻塞狀況，因該處是通往全球的重要水道之一，長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」在該處擱淺導致石油運輸中斷。外媒報導，要移開「長賜輪」的最佳機會可能是在週日或週一的漲潮期。

全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，雖然一些估計表明，目前通行受阻的油輪運送原油高達 1500 萬桶，但「長賜輪」週一之前可望移除，「這樣的時間對長期市場的影響不大，但若週末持續努力移除未果，時間表遭嚴重延遲的話，就會有更重大的風險。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.62 美元或 4.3%，收每桶 58.56 美元，本週迄今下跌近 5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.46 美元或約 3.8%，收每桶 61.95 美元。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 表示，「歐洲收緊封鎖限制引起市場不安，但印度和巴西等主要發展中經濟體的新冠確診人數也在急劇上升，這些國家的石油消費量同樣是支撐價格的關鍵因素。短期內，全球復甦前景已然惡化，這引發了市場對未來需求的質疑。」

BBC 報導，印度週三公布單日新冠疫情 47262 人確診、275 人死亡，成為今年疫情激增最嚴重的一日。美聯社報導，巴西確診人數也激增，目前因新冠病毒死亡的人數已經突破 30 萬人，成為全球第二高新冠死亡國家。

在週四下跌之前，原油經歷 2 日劇烈波動，先是週二重挫 6%，接著週三又因應蘇伊士運河受阻而強彈拉回 6%。

根據 EIA 數據，2017 年估計 9% 全球海運石油交易量與約莫 8% 全球液態天然氣交易量經蘇伊士 - 地中海管道運輸。

有關當局表示，雖然努力撤離「長賜輪」，但目前該船週四仍陷於停滯，至少阻礙 150 艘欲通行該運河的船隻。

由於市場聚焦「長賜輪」消息，奪走市場對 EIA 每週庫存報告的關注，因此 EIA 週三報告雖然顯示美國原油庫存上週增加 190 萬桶，為連續第五週增加，但對油價影響並不大。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 1.92 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.3%，收每加侖 1.75 美元，為 2 月以來最低收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格上升 2.1%，收每百萬 Btu 2.57 美元。

美國 EIA 週四公布，上週 (3/19 止) 國內天然氣供應量下降 360 億立方英呎。根據 IHS Markit. 調查，分析師原預期當週天然氣供應量下降 440 億立方英呎。